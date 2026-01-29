Жозе Моуриньо принял важное решение в отношении Антолия Трубина
Именно «Особенный» послал украинца к воротам соперника перед голом
Украинский голкипер Анатолий Трубин подарил «Бенфике» невероятный триумф над мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов.
На 90+8-й минуте Трубин подключился к штрафной, ударом головой после подачи Эурснеса поразил дальний угол и принес португальцам путевку в плей-офф Лиги чемпионов.
Как отмечает ESPN, именно португальский тренер Жозе Моуриньо принял решение отправить украинского стража ворот в штрафную площадку соперника. Этот момент зафиксировали режиссеры трансляции матча.
Jose Mourinho was the one who told Anatoliy Trubin to run up to add an aerial threat to the box.— ESPN FC (@ESPNFC) January 28, 2026
Trubin did the unthinkable, heading home one of Benfica's most important goals in the last decade 🔥
The Special One ✨ pic.twitter.com/IXsOd5pwAF
