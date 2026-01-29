Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жозе Моуриньо принял важное решение в отношении Антолия Трубина
Лига чемпионов
Жозе Моуриньо принял важное решение в отношении Антолия Трубина

Именно «Особенный» послал украинца к воротам соперника перед голом

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Украинский голкипер Анатолий Трубин подарил «Бенфике» невероятный триумф над мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов.

На 90+8-й минуте Трубин подключился к штрафной, ударом головой после подачи Эурснеса поразил дальний угол и принес португальцам путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

Как отмечает ESPN, именно португальский тренер Жозе Моуриньо принял решение отправить украинского стража ворот в штрафную площадку соперника. Этот момент зафиксировали режиссеры трансляции матча.

По теме:
Первая красная Родриго в Реале: что сказал вингер после удаления?
Анатолий Трубин и гол на 98-й минуте в матче с Реалом, который изменил все
Жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жозе Моуриньо Лига чемпионов Анатолий Трубин Бенфика Реал Мадрид
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
