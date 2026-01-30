ФОТО. Первая леди аргентинского футбола: жена Месси – в новой форме
Антонела Роккуццо презентовала новую форму сборной Аргентины от adidas
Антонела Роккуццо – жена Лионеля Месси – опубликовала в Instagram стильные фото в новой игровой форме сборной Аргентины от adidas.
На снимках – обновленная футболка с чемпионской нашивкой FIFA и тремя звездами, дополненная повседневным образом.
Как и её муж, капитан сборной Аргентины Лионель Месси, она давно входит в число ключевых лиц компании, являясь амбасадором компании.
Этот кейс уже называют знаковым: впервые жена лидера национальной команды стала одной из центральных фигур презентации формы сборной. Кампания быстро получила отклик в соцсетях, а Антонелу все чаще называют «первой леди аргентинского футбола».
