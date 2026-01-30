Игрок Карпат из-за проблем уедет из Украины. Уже есть новый клуб

Альварес и Бруниньо продолжают тренироваться с «Карпатами», несмотря на активные разговоры о возможных трансферах. Оба легионеры участвуют в тренировочном процессе, однако не привлекаются к контрольным поединкам.

По данным ТаТоТаке, переход Альвареса в «Актобе» может состояться уже в ближайшие дни – клубы практически согласовали все условия. Ключевой причиной трансфера стали сложные семейные обстоятельства игрока, из-за которых он не может оставаться в Украине.

Переговоры по Бруниньо с израильским «Маккаби» продолжаются. Стороны постепенно движутся к компромиссу, а сам трансфер, вероятно, будет оформлен в феврале.

В то же время по Жану Педрозу никаких предложений «Карпаты» не получали. Главный тренер Фран Фернандес рассчитывает на бразильца как на потенциального игрока основного состава.