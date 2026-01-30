Первая красная Родриго в Реале: что сказал вингер после удаления?
Бразилец обратился к болельщикам
Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго выразил сожаление по поводу своей красной карточки, полученной в противостоянии с «Бенфикой».
Коллектив из Мадрида потерпел поражение от португальцев (2:4) в рамках 8-го тура основного раунда Лиги чемпионов.
На 7-й компенсированной минуте Родриго был наказан двумя предупреждениями за чрезмерные дискуссии с рефери Давиде Массой.
«Вчера я не сдержал эмоций, когда высказывал претензии относительно намеренных пауз в игре. Мне не свойственно такое поведение.
Это мое первое удаление за все время выступлений в составе «Реал Мадрид», и я полностью осознаю серьезность ситуации. Хочу извиниться перед фанатами, клубом, моими одноклубниками и наставником.
Мы сохраним сплоченность и продолжим бороться за эту эмблему и за трофей Лиги чемпионов!» – поделился мыслями Родриго в своем профиле в X.
Ayer me dejé llevar por el momento al reclamar las pérdidas de tiempo. No es mi forma de hacer. Nunca había sido expulsado jugando con el Real Madrid y soy consciente de las consecuencias. Pido perdón a la afición, al club, a mis compañeros y al entrenador. Seguiremos unidos y…— Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) January 29, 2026
