Первая красная Родриго в Реале: что сказал вингер после удаления?

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго выразил сожаление по поводу своей красной карточки, полученной в противостоянии с «Бенфикой».

Коллектив из Мадрида потерпел поражение от португальцев (2:4) в рамках 8-го тура основного раунда Лиги чемпионов.

На 7-й компенсированной минуте Родриго был наказан двумя предупреждениями за чрезмерные дискуссии с рефери Давиде Массой.

«Вчера я не сдержал эмоций, когда высказывал претензии относительно намеренных пауз в игре. Мне не свойственно такое поведение.

Это мое первое удаление за все время выступлений в составе «Реал Мадрид», и я полностью осознаю серьезность ситуации. Хочу извиниться перед фанатами, клубом, моими одноклубниками и наставником.

Мы сохраним сплоченность и продолжим бороться за эту эмблему и за трофей Лиги чемпионов!» – поделился мыслями Родриго в своем профиле в X.