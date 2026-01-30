Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Первая красная Родриго в Реале: что сказал вингер после удаления?
Лига чемпионов
30 января 2026, 01:07 |
Первая красная Родриго в Реале: что сказал вингер после удаления?

Бразилец обратился к болельщикам

30 января 2026, 01:07 |
Первая красная Родриго в Реале: что сказал вингер после удаления?
Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго выразил сожаление по поводу своей красной карточки, полученной в противостоянии с «Бенфикой».

Коллектив из Мадрида потерпел поражение от португальцев (2:4) в рамках 8-го тура основного раунда Лиги чемпионов.

На 7-й компенсированной минуте Родриго был наказан двумя предупреждениями за чрезмерные дискуссии с рефери Давиде Массой.

«Вчера я не сдержал эмоций, когда высказывал претензии относительно намеренных пауз в игре. Мне не свойственно такое поведение.

Это мое первое удаление за все время выступлений в составе «Реал Мадрид», и я полностью осознаю серьезность ситуации. Хочу извиниться перед фанатами, клубом, моими одноклубниками и наставником.

Мы сохраним сплоченность и продолжим бороться за эту эмблему и за трофей Лиги чемпионов!» – поделился мыслями Родриго в своем профиле в X.

По теме:
Экс-тренер Шахтера попросил об отставке после вылета из ЛЧ
Жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анатолий Трубин и гол на 98-й минуте в матче с Реалом, который изменил все
Родриго Гоес Реал Мадрид Бенфика Лига чемпионов Бенфика - Реал
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
