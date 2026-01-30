Четыре гола за тайм. Порту разобрался с Рейнджерсом в 8-м туре Лиги Европы

29 января состоялся матч восьмого тура Лиги Европы 2025/26 между командами Порту (Порту) и Рейнджерс (Шотландия).

Поединок прошел на стадионе Драгару в Португалии. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы в составе драконов забили Родриго Мора, Франсишку Моура и Эмманюэль Фернандез (автогол). У гостей единственный гол оформил Джайди Гассама.

Порту занял итоговое пятое место с 17 очками и сыграет в 1/8 финала ЛЕ. У Рейнджерса четыре балла и 32-я позиция – без плей-офф.

Лига Европы 2025/26. 8-й тур, 29 января

Порту (Португалия) – Рейнджерс (Шотландия) – 3:1

Голы: Мора, 27, Моура, 36, Фернандез, 41 (автогол) – Гассама, 6