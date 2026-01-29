Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Украинский голкипер вошел в историю, принеся «Орлам» путевку в плей-офф ЛЧ
Отчет с матча ожидайте в ближайшее время
Лига чемпионов. Основной раунд. 8-й тур.
«Бенфика» – «Реал Мадрид» – 4:2
Голы: Шельдеруп, 36, 54, Павлидис, 45+5, пен., Трубин, 90+8 – Мбаппе, 30, 58
Предупреждения: Баррейро, 11, Даль, 85 – Чуамени, 3, Асенсио, 45+4, Хёйсен, 62, Каррерас, 67
Удаления: Асенсио, 90+2 (второе предупреждение), Родриго, 90+6 (неспортивное поведение)
«Бенфіка»: Трубін – Даль, Отаменді, Араужу, Дедич – Аурснес, Баррейро – Шельдеруп (Антоніу Сілва, 90+3), Судаков (Барренечеа, 83), Престианни (Регу, 87) – Павлидис (Иванович, 90+3)
«Реал Мадрид»: Куртуа – Каррерас (Диас, 79), Хёйсен (Алаба, 79), Асенсио, Вальверде – Беллингем, Чуамени (Камавинга, 55), Гюлер (Сестеро, 79) – Винисиус Жуниор, Мбаппе, Мастантуоно (Родриго, 55)
Арбитр: Давиде Масса (Италия)
Стадион: «Да Луш» (Лиссабон)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анастасия выиграла индивидуальную гонку в Шушене
Британец вспомнил бой против украинца
Це фантастика. Трансферна вартість Анатолія зросте. Не лише за гол, а й за неймовірний сейв на 34-й хвилині.
Шкода що Судаков не забив, не влучив шведою у дальній кут.
Букмекери гребуть гроші лопатою.