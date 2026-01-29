Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
29 января 2026, 00:13 | Обновлено 29 января 2026, 00:37
Украинский голкипер вошел в историю, принеся «Орлам» путевку в плей-офф ЛЧ

Getty Images

Отчет с матча ожидайте в ближайшее время

Лига чемпионов. Основной раунд. 8-й тур.

«Бенфика» – «Реал Мадрид» – 4:2

Голы: Шельдеруп, 36, 54, Павлидис, 45+5, пен., Трубин, 90+8 – Мбаппе, 30, 58

Предупреждения: Баррейро, 11, Даль, 85 – Чуамени, 3, Асенсио, 45+4, Хёйсен, 62, Каррерас, 67

Удаления: Асенсио, 90+2 (второе предупреждение), Родриго, 90+6 (неспортивное поведение)

«Бенфіка»: Трубін – Даль, Отаменді, Араужу, Дедич – Аурснес, Баррейро – Шельдеруп (Антоніу Сілва, 90+3), Судаков (Барренечеа, 83), Престианни (Регу, 87) – Павлидис (Иванович, 90+3)

«Реал Мадрид»: Куртуа – Каррерас (Диас, 79), Хёйсен (Алаба, 79), Асенсио, Вальверде – Беллингем, Чуамени (Камавинга, 55), Гюлер (Сестеро, 79) – Винисиус Жуниор, Мбаппе, Мастантуоно (Родриго, 55)

Арбитр: Давиде Масса (Италия)

Стадион: «Да Луш» (Лиссабон)

По теме:
Трубин стал первым голкипером в истории еврокубков, забившим гол Реалу
Трубин – пятый голкипер в истории с голом в ЛЧ. Кто забивал до украинца?
Трубин вписал свое имя в историю Лиги чемпионов. Впервые за 70 лет!
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Комментарии 17
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ostrov Khortitsa
Благодаря новой системе ЛЧ интрига в матчах до последних секунд. Просто топ!
Ответить
+10
Liverpool-FС
Добре що на воротах не Лунін
Ответить
+9
roman75zpr
Да кто б в такое поверил, если б перед матчем сказали! Это сон какой-то!
Ответить
+8
Maxcrimea10
Оце було потужно)
Ответить
+7
Samuel
Ну це КОСМОС
Ответить
+6
SanYa_TheBest
Лунін заспокоїв Куртуа?
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
New Zealander
Чудо которое я наблюдал прямом эфире!!! Но наверное ещё большее чудо это то что сделал Буде Глимт за последние три игры которые у них оставались в которых он набрал 7 очков - ничья с Борусией на выезде, победа над Мансити! Победа над Атлетико Мадридом на выезде. Это просто космос какой-то. Эх почему у украинских клубов ещё не было такого финишного спурта никогда несмотря на то что в разы чаще выступали в еврокубках чем норвежские команды. 
Ответить
+3
turist86

Це фантастика. Трансферна вартість Анатолія зросте. Не лише за гол, а й за неймовірний сейв на 34-й хвилині.
Шкода що Судаков не забив, не влучив шведою у дальній кут.
Букмекери гребуть гроші лопатою.
Ответить
+3
Lopez Nieto
Браво!👏👏👏
Ответить
+3
Ghosts
Есть еще один прикол, если я не ошибаюсь они и попадают друг на друга в 1/16 
Ответить
0
Singularis
Куртуа лох
Ответить
0
Olex
Де всі ті хейтери Луніна, які писали, що він не їздить на ігри, якщо грає Трубін?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Отаман
Дуже добре🥳
Ответить
0
Оберст
Пумочка динамическая ты сильно расстроился?
Ответить
-1
Оберст
Пафосно и потужно накуканили рыгал☝️
Ответить
-1
