Источник: открыты результаты допинг пробы «В» Михаила Мудрика

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик и в дальнейшем остается вне футбола из-за допингового скандала, связанного с употреблением мельдония, который произошел в декабре 2024 года, когда была официально открыта проба А.

Как рассказал журналист Игорь Цыганык, проба Б украинского футболиста была открыта в июне 2025 года – она была положительной. С этого времени команда украинского игрока ищет основания для оправдания футболиста.

Журналист отметил, что футбольная ассоциация Англии вскоре вынесет официальное решение по делу.

В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.