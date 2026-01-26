Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: открыты результаты допинг пробы «В» Михаила Мудрика
Англия
26 января 2026, 18:46 |
1650
1

Источник: открыты результаты допинг пробы «В» Михаила Мудрика

Игорь Цыганик сообщил, что в июне 2025 года был уже известен результат

26 января 2026, 18:46 |
1650
1 Comments
Источник: открыты результаты допинг пробы «В» Михаила Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик и в дальнейшем остается вне футбола из-за допингового скандала, связанного с употреблением мельдония, который произошел в декабре 2024 года, когда была официально открыта проба А.

Как рассказал журналист Игорь Цыганык, проба Б украинского футболиста была открыта в июне 2025 года – она была положительной. С этого времени команда украинского игрока ищет основания для оправдания футболиста.

Журналист отметил, что футбольная ассоциация Англии вскоре вынесет официальное решение по делу.

В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.

По теме:
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
Ни один нападающий Арсенала не входит в топ-20 лучших бомбардиров сезона
МЮ и Астон Вилла набрали больше всего очков в матчах между топ-6 командами
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Циганик
Оцените материал
(43)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
Футбол | 26 января 2026, 07:32 0
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами

Яремчук рассказал, как находился в тюрьме в Польше

Как Брентфорд превращается из аутсайдера АПЛ в претендента на ЛЧ
Футбол | 26 января 2026, 16:22 3
Как Брентфорд превращается из аутсайдера АПЛ в претендента на ЛЧ
Как Брентфорд превращается из аутсайдера АПЛ в претендента на ЛЧ

Рассказываем о трансформации английского клуба под руководством Кита Эндрюса

Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Футбол | 26.01.2026, 08:33
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Порту – Жил Висенте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 26.01.2026, 17:53
Порту – Жил Висенте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Порту – Жил Висенте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Футбол | 26.01.2026, 08:08
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
пососал молока у мельдониевой коровы. Миша невиновен!
Ответить
+1
Популярные новости
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
26.01.2026, 07:44
Футбол
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
25.01.2026, 16:01 8
Теннис
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
25.01.2026, 21:55
Футзал
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
24.01.2026, 21:16
Футбол
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
24.01.2026, 21:54 2
Бокс
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
25.01.2026, 11:01 9
Теннис
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
26.01.2026, 09:18 23
Футбол
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
25.01.2026, 07:41 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем