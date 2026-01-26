Реброву посоветовали вызвать в сборную футболиста из третьего дивизиона

Британский журналист украинского происхождения Эндрю Тодос в своем Twitter-аккаунте Zorya Londonsk посоветовал главному тренеру национальной сборной Украины Сергею Реброву обратить внимание на вингера «Эксетер Сити» Тимура Тутерова:

«Просто выложу это сюда раньше, чтобы оно промариновалось. Если Тутеров получит хорошее количество игровых минут и результативных действий до марта, то я бы посоветовал Реброву рассмотреть его место в команде на матчи плей-офф за выход на чемпионат мира.

Забудьте, что он играет в третьем дивизионе Англии, но его скорость – это то, чего так не хватает сборной».

Тимур Тутеров принадлежит «Сандерленду», а за «Эксетер Сити» выступает на правах аренды с января. На данный момент он провел 2 матча за клуб и отличился 2 забитыми мячами.