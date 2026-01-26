Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Реброву посоветовали вызвать в сборную футболиста из третьего дивизиона
Реброву посоветовали вызвать в сборную футболиста из третьего дивизиона

По мнению Zorya Londonsk, Украине не помешает скорость Тимура Тутерова

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Британский журналист украинского происхождения Эндрю Тодос в своем Twitter-аккаунте Zorya Londonsk посоветовал главному тренеру национальной сборной Украины Сергею Реброву обратить внимание на вингера «Эксетер Сити» Тимура Тутерова:

«Просто выложу это сюда раньше, чтобы оно промариновалось. Если Тутеров получит хорошее количество игровых минут и результативных действий до марта, то я бы посоветовал Реброву рассмотреть его место в команде на матчи плей-офф за выход на чемпионат мира.

Забудьте, что он играет в третьем дивизионе Англии, но его скорость – это то, чего так не хватает сборной».

Тимур Тутеров принадлежит «Сандерленду», а за «Эксетер Сити» выступает на правах аренды с января. На данный момент он провел 2 матча за клуб и отличился 2 забитыми мячами.

Тимур Тутеров Эксетер Сити Сергей Ребров Эндрю Тодос сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: Zorya Londonsk
MaximusOne
Тутєров точно не краще Хланя, чи Синчука, кого потрібно викликати то це цих двох.
