Реброву посоветовали вызвать в сборную футболиста из третьего дивизиона
По мнению Zorya Londonsk, Украине не помешает скорость Тимура Тутерова
Британский журналист украинского происхождения Эндрю Тодос в своем Twitter-аккаунте Zorya Londonsk посоветовал главному тренеру национальной сборной Украины Сергею Реброву обратить внимание на вингера «Эксетер Сити» Тимура Тутерова:
«Просто выложу это сюда раньше, чтобы оно промариновалось. Если Тутеров получит хорошее количество игровых минут и результативных действий до марта, то я бы посоветовал Реброву рассмотреть его место в команде на матчи плей-офф за выход на чемпионат мира.
Забудьте, что он играет в третьем дивизионе Англии, но его скорость – это то, чего так не хватает сборной».
Тимур Тутеров принадлежит «Сандерленду», а за «Эксетер Сити» выступает на правах аренды с января. На данный момент он провел 2 матча за клуб и отличился 2 забитыми мячами.
