Сборная Украины готова натурализовать сразу двух звездных игроков УПЛ
За «сине-желтых» могут сыграть Педринью и Педро Энрике
У «Шахтера» потенциально может появиться сразу два новых кандидата в сборную Украины. Журналист Игорь Цыганык сообщил, что возможность получения украинского гражданства имеют не только Педринью, о котором говорили ранее, но и его партнер по команде Педро Энрике.
По словам источника, пока речь не идет о запущенном процессе паспортизации. Оба футболиста только получили предложение и обдумывают его. Игроки взвешивают плюсы и минусы, ведь получение паспорта означает полную ответственность гражданина Украины и соблюдение действующего законодательства, что несет определенные риски.
На данном этапе конкретного согласия ни от Педринью, ни от Педро Энрике нет, однако и категорического отказа тоже. Переговоры продолжаются, окончательное решение еще впереди.
Згадався Жуніор Мораес, який отримав паспорт і бив себе в груди що він прямо українець, а коли почалася війна, сказав "Яке громадянство? Яка ще така Україна? Нічого не знаю, я бразилець" і звалив в Ріо-де-Жанейро.
Куда не глянь. - одни педры и педриньи.