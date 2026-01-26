Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Украины готова натурализовать сразу двух звездных игроков УПЛ
Украина. Премьер лига
26 января 2026, 21:16 |
3288
17

За «сине-желтых» могут сыграть Педринью и Педро Энрике

Getty Images/Global Images Ukraine. Педро Энрике

У «Шахтера» потенциально может появиться сразу два новых кандидата в сборную Украины. Журналист Игорь Цыганык сообщил, что возможность получения украинского гражданства имеют не только Педринью, о котором говорили ранее, но и его партнер по команде Педро Энрике.

По словам источника, пока речь не идет о запущенном процессе паспортизации. Оба футболиста только получили предложение и обдумывают его. Игроки взвешивают плюсы и минусы, ведь получение паспорта означает полную ответственность гражданина Украины и соблюдение действующего законодательства, что несет определенные риски.

На данном этапе конкретного согласия ни от Педринью, ни от Педро Энрике нет, однако и категорического отказа тоже. Переговоры продолжаются, окончательное решение еще впереди.

По теме:
УАФ может столкнуться с большими проблемами от Челси из-за Мудрика
Бразильский полузащитник усилил Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
Сергей Ребров натурализация Шахтер Донецк сборная Украины по футболу Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Украинская ассоциация футбола смена гражданства Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра)
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Циганик
Комментарии 17
Перший Серед Рівних в бані
Паспорт чисто щоб на Євро чи ЧС пограти, ага, взагалі-то людина яка набуває громадянство України отримує і весь пакет обов'язків, зокрема такий обовязок як зі зброєю в руках захищати країну на війні. Хлопці готові в окопи?
Згадався Жуніор Мораес, який отримав паспорт і бив себе в груди що він прямо українець, а коли почалася війна, сказав "Яке громадянство? Яка ще така Україна? Нічого не знаю, я бразилець" і звалив в Ріо-де-Жанейро.
Ответить
+9
Перший Серед Рівних в бані
Ринат, та закрий на**й ту свою академію Шахтаря, ви всеодно із неї жодного українського таланта навіть близько не підпускаєте до першої команди. Даже той жалкий ліміт в 4 чоловіки на полі намагаєтесь отаким чином обійти, усе що завгодно лиш би жодного українця не було на полі. 
Ответить
+8
Vitaliy Topiy
Кроти знову взялись за старе. Я проти всякої натуралізації, категорично!!! Рижий тарган хоче вирішити свої проблеми зарахунок збірної
Ответить
+8
Андрій Шевченко
У підера рижого проблеми з лімітом
Ответить
+7
odiniznashih
А не много ли у нас Педров?
Куда не глянь. - одни педры и педриньи.
Ответить
+7
Перший Серед Рівних в бані
Давайте натуралізуємо половину бразильців Шахтаря, щоб у них на полі грало 11 чорномазих. Це ж саме те, про що так мріє Шахтар, але ж на заваді цей чортів ліміт. 
Ответить
+6
Умник
Не останавливайтесь
Ответить
+6
Der Gartenzwerg
Педріньо  та Педро - це якої країни буде збірна?
Ответить
+4
Counselor
Чим бiльше буде педрiнь в нашiй збiрнiй, тим iмовiрнiше в збiрнiй нарештi буде iноземний тренер.. Зорро в збiрну! 
Ответить
0
Vit18
Згоден з натуралізацією за умови невиклику до збірної 
Ответить
0
NadalKing
Нашли кому доверять,особенно по Шахтарю..
Ответить
0
Nostradamus
Педро-педро-педро педро-пе
Ответить
0
Отаман
Дуже добре 
Ответить
-6
A55555009
Для мене головне вихід на Чемпіонат світу, а там можуть хоч і Усика визивать
Ответить
-7
Показать Скрыть 1 ответ
New Zealander
А ось це вже дійсно дуже крута новина!!! ⚡️ Сподіваємось, що все вийде
Ответить
-8
Показать Скрыть 1 ответ
