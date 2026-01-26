Сборная Украины готова натурализовать сразу двух звездных игроков УПЛ

У «Шахтера» потенциально может появиться сразу два новых кандидата в сборную Украины. Журналист Игорь Цыганык сообщил, что возможность получения украинского гражданства имеют не только Педринью, о котором говорили ранее, но и его партнер по команде Педро Энрике.

По словам источника, пока речь не идет о запущенном процессе паспортизации. Оба футболиста только получили предложение и обдумывают его. Игроки взвешивают плюсы и минусы, ведь получение паспорта означает полную ответственность гражданина Украины и соблюдение действующего законодательства, что несет определенные риски.

На данном этапе конкретного согласия ни от Педринью, ни от Педро Энрике нет, однако и категорического отказа тоже. Переговоры продолжаются, окончательное решение еще впереди.