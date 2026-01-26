Испания26 января 2026, 21:53 | Обновлено 26 января 2026, 21:57
Ванат станет третьим украинцем с 20+ матчами за Жирону во всех турнирах
Вспомним всех украинцев, выступавших в составе Жироны
Владислав Ванат станет третьим украинцем, сыгравшим 20+ матчей за Жирону во всех турнирах.
Произойдет это в матче 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором Жирона будет принимать Хетафе.
Ванат, как и Цыганков, выйдут в стартовом составе каталонцев.
В активе Ваната теперь станет 20 матчей за клуб во всех турнирах, в активе Цыганкова – 102.
Матчи украинских футболистов за Жирону (с учетом матча против Хетафе)
- 102 – Виктор Цыганков (91 – Ла Лига, 6 – Кубок Испании, 5 – Лига чемпионов)
- 39 – Артем Довбик (36 – Ла Лига, 3 – Кубок Испании)
- 20 – Владислав Ванат (18 – Ла Лига, 2 – Кубок Испании)
- 5 – Владислав Крапивцов (4 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
