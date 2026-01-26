Ванат станет третьим украинцем с 20+ матчами за Жирону во всех турнирах

Владислав Ванат станет третьим украинцем, сыгравшим 20+ матчей за Жирону во всех турнирах.

Произойдет это в матче 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором Жирона будет принимать Хетафе.

Ванат, как и Цыганков, выйдут в стартовом составе каталонцев.

В активе Ваната теперь станет 20 матчей за клуб во всех турнирах, в активе Цыганкова – 102.

Матчи украинских футболистов за Жирону (с учетом матча против Хетафе)