Барса договорилась о контракте с хавбеком сборной Испании. Он стоит €70 млн

Каталонская «Барселона» достигла устной договоренности о продлении контракта с испанским полузащитником Фермином Лопесом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, новое соглашение 22-летнего футболиста будет действовать до лета 2031 года. По новому договору у игрока вырастет заработная плата.

В сезоне 2025/26 Фермин Лопес провел 25 матчей на клубном уровне, отличившись 10 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Ранее «Барселона» подписала Патрисио Пацифико.