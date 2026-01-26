Барса договорилась о контракте с хавбеком сборной Испании. Он стоит €70 млн
Фермин Лопес подпишет соглашение к лету 2031 года
Каталонская «Барселона» достигла устной договоренности о продлении контракта с испанским полузащитником Фермином Лопесом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, новое соглашение 22-летнего футболиста будет действовать до лета 2031 года. По новому договору у игрока вырастет заработная плата.
В сезоне 2025/26 Фермин Лопес провел 25 матчей на клубном уровне, отличившись 10 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.
Ранее «Барселона» подписала Патрисио Пацифико.
