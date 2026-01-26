Усик травмировался на тренировке Полесья и не сдержал эмоций
Жоао Виалле извинился перед украинским боксером
Чемпион мира по боксу Александр Усик приехал на учебно-тренировочные сборы в Испанию. Украинский боксер даже успел потренироваться в общей группе «волков».
В одном из игровых эпизодов Александр получил травму, столкнувшись с легионером житомирского клуба Жоао Виалле. Александру даже понадобилась помощь врачей.
После тренировки Жоао рассказал, как едва не травмировал Александра Усика. Легионер признался, что несколько раз извинялся у Александра:
– Ты почти травмировал чемпиона мира, ты очень смелый человек...
– Я сегодня прошелся по лезвию ножа. Повезло, что он не разозлился, и мы остались друзьями. Никаких проблем и споров. Я этого не хотел.
– Ты переспрашивал его, все ли хорошо?
– Да-да. Три или четыре раза спрашивал, чтобы убедиться, что все хорошо, – сказал легионер.
Александр тоже отреагировал на ситуацию, но был достаточно эмоционален сразу после столкновения: «Почему хромаю? В футбол играл, б»ть, – эмоционально сказал Усик.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 30 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.
