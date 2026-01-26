Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Усик травмировался на тренировке Полесья и не сдержал эмоций
Украина. Премьер лига
26 января 2026, 22:36 |
1354
0

Усик травмировался на тренировке Полесья и не сдержал эмоций

Жоао Виалле извинился перед украинским боксером

26 января 2026, 22:36 |
1354
0
Усик травмировался на тренировке Полесья и не сдержал эмоций
ФК Полесье. Александр Усик

Чемпион мира по боксу Александр Усик приехал на учебно-тренировочные сборы в Испанию. Украинский боксер даже успел потренироваться в общей группе «волков».

В одном из игровых эпизодов Александр получил травму, столкнувшись с легионером житомирского клуба Жоао Виалле. Александру даже понадобилась помощь врачей.

После тренировки Жоао рассказал, как едва не травмировал Александра Усика. Легионер признался, что несколько раз извинялся у Александра:

– Ты почти травмировал чемпиона мира, ты очень смелый человек...

– Я сегодня прошелся по лезвию ножа. Повезло, что он не разозлился, и мы остались друзьями. Никаких проблем и споров. Я этого не хотел.

– Ты переспрашивал его, все ли хорошо?

– Да-да. Три или четыре раза спрашивал, чтобы убедиться, что все хорошо, – сказал легионер.

Александр тоже отреагировал на ситуацию, но был достаточно эмоционален сразу после столкновения: «Почему хромаю? В футбол играл, б»ть, – эмоционально сказал Усик.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 30 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.

По теме:
Едет на сборы. Один из лидеров Руха остается в команде
«По-любому получит Золотой мяч». Усик удивил игроков Полесья заявлением
Кудровка – Фредерисия – 1:2. Не удержали победу. Видео голов и обзор матча
Александр Усик Жоао Виалле Полесье Житомир учебно-тренировочные сборы
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Настоящий топ. Трубин вышел в лидеры по количеству сухих матчей в Европе
Футбол | 26 января 2026, 22:41 0
Настоящий топ. Трубин вышел в лидеры по количеству сухих матчей в Европе
Настоящий топ. Трубин вышел в лидеры по количеству сухих матчей в Европе

Вратарь сборной Украины проводит великолепный сезон в «Бенфике»

МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
Футбол | 26 января 2026, 07:44 0
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»

Наставник каталонского клуба – о приобретении Марк-Андре тер Штегена и уходе Ливаковича

Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Футбол | 26.01.2026, 07:02
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
Футбол | 26.01.2026, 00:47
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
«Лишним Педриньо точно не будет». Федорчук – о натурализации бразильца
Футбол | 26.01.2026, 16:56
«Лишним Педриньо точно не будет». Федорчук – о натурализации бразильца
«Лишним Педриньо точно не будет». Федорчук – о натурализации бразильца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
25.01.2026, 19:51 31
Футбол
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
25.01.2026, 07:41 31
Футбол
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
25.01.2026, 11:01 9
Теннис
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
25.01.2026, 16:01 8
Теннис
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
25.01.2026, 09:48 6
Футбол
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
25.01.2026, 11:56 33
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем