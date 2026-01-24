Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Поединок 1/8 финала начнется 25 января ориентировочно в 12:00 по Киеву
25 января, в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии между собой сыграют Элина Свитолина (WTA 12) – Мирра Андреева (WTA 7).
Начало матча запланировано на 12:00 по киевскому времени.
Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!
Элина Свитолина
Украинская спортсменка блестяще начала этот сезон, она сейчас на серии из восьми побед на официальных турнирах. Свитолина уже взяла титул в Окленде, но именно на мейджоре надо выступить хорошо.
В первом круге спортсменка разобралась с испанкой Кристиной Букшей – 6:4, 6:1, далее прошла молодую польку Линду Климовичову – 7:5, 6:1. Самым сложным был последний матч против «нейтралки» Дианы Шнайдер – 7:6, 6:3, в этой встрече было целых девять брейков. Последнюю битву Свитолина выиграла на опыте, чуть меньше ошибалась, чуть больше виннеров, а также дожала соперницу в концовке.
Лучшим выступлением на Открытом чемпионате Австралии был четвертьфинал, это удавалось сделать трижды, так что теннисистка в шаге от повторения личного рекорда. В случае успеха, Элина выйдет на победителя пары Гауфф – Мухова.
Мирра Андреева
Хорошо начинает сезон и «нейтралка», которая редко себя достойно ведет на корте. Андреева в Брисбене дошла до четвертьфинала, где заслуженно проиграла Марте Костюк в двух сетах. Далее спортсменка смогла завоевать титул в Аделаиде, обыграв в финале канадку Мбоко.
Теннисистке 18 лет, ее не смущает плотный график. Несмотря на место в топ-10, эмоциональной стабильности ей не хватает. Этот турнир Андреева начала с непростой победы над Донной Векич – 4:6, 6:3, 6:0, потом прошла гречанку Марию Саккари – 6:4, 6:0, а в последнем матче была победа над румынкой Елено-Габриелой Русе – 6:3, 6:4. На австралийском мейджоре «нейтралка» никогда не заходила дальше четвертого круга.
Личные встречи
Теннисистки играли между собой всего раз, матч состоялся в марте прошлого года – в четвертьфинале турнира Индиан Уэллс. Тогда Андреева победила со счетом 7:5, 6:3.
Прогноз
Букмекеры отдают небольшой перевес «нейтралке», что объясняется более высоким местом в рейтинге, также она младше на 13 лет. В таком матче мотивация будет зашкаливать у Свитолиной.
Не думаю, что победитель определится быстро, поэтому ставлю на тотал больше 21,5 геймов за 1,76.
12;00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обозреватель Sport.ua – о новом клубе и перспективах экс-чемпиона мира
Следите за результатами украинцев и украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua