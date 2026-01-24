Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Australian Open
24 января 2026, 20:40
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open

Поединок 1/8 финала начнется 25 января ориентировочно в 12:00 по Киеву

Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Коллаж Sport.ua

25 января, в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии между собой сыграют Элина Свитолина (WTA 12) – Мирра Андреева (WTA 7).

Начало матча запланировано на 12:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

Украинская спортсменка блестяще начала этот сезон, она сейчас на серии из восьми побед на официальных турнирах. Свитолина уже взяла титул в Окленде, но именно на мейджоре надо выступить хорошо.

В первом круге спортсменка разобралась с испанкой Кристиной Букшей – 6:4, 6:1, далее прошла молодую польку Линду Климовичову – 7:5, 6:1. Самым сложным был последний матч против «нейтралки» Дианы Шнайдер – 7:6, 6:3, в этой встрече было целых девять брейков. Последнюю битву Свитолина выиграла на опыте, чуть меньше ошибалась, чуть больше виннеров, а также дожала соперницу в концовке.

Лучшим выступлением на Открытом чемпионате Австралии был четвертьфинал, это удавалось сделать трижды, так что теннисистка в шаге от повторения личного рекорда. В случае успеха, Элина выйдет на победителя пары Гауфф – Мухова.

Мирра Андреева

Хорошо начинает сезон и «нейтралка», которая редко себя достойно ведет на корте. Андреева в Брисбене дошла до четвертьфинала, где заслуженно проиграла Марте Костюк в двух сетах. Далее спортсменка смогла завоевать титул в Аделаиде, обыграв в финале канадку Мбоко.

Теннисистке 18 лет, ее не смущает плотный график. Несмотря на место в топ-10, эмоциональной стабильности ей не хватает. Этот турнир Андреева начала с непростой победы над Донной Векич – 4:6, 6:3, 6:0, потом прошла гречанку Марию Саккари – 6:4, 6:0, а в последнем матче была победа над румынкой Елено-Габриелой Русе – 6:3, 6:4. На австралийском мейджоре «нейтралка» никогда не заходила дальше четвертого круга.

Личные встречи

Теннисистки играли между собой всего раз, матч состоялся в марте прошлого года – в четвертьфинале турнира Индиан Уэллс. Тогда Андреева победила со счетом 7:5, 6:3.

Прогноз

Букмекеры отдают небольшой перевес «нейтралке», что объясняется более высоким местом в рейтинге, также она младше на 13 лет. В таком матче мотивация будет зашкаливать у Свитолиной.

Не думаю, что победитель определится быстро, поэтому ставлю на тотал больше 21,5 геймов за 1,76.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
25.01.2026 -
12;00
Мирра Андреева
Тотал больше 21.5 1.76 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Элина Свитолина Мирра Андреева Australian Open 2026 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
