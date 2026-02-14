Англия14 февраля 2026, 14:41 | Обновлено 14 февраля 2026, 15:11
261
0
Халл Сити – Челси – 0:4. Кубковый хет-трик Педру Нету. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Англии
Вечером 13 февраля состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии.
Челси разгромил Халл Сити на выезде со счётом 4:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Педру Нету оформил хет-трик, еще один гол забил Эстевао.
Лондонский Челси вышел в 1/8 финала Кубка Англии.
Кубок Англии. 1/16 финала, 13 февраля 2026
Халл Сити – Челси – 0:4
Голы: Педру Нету, 40, 51, 71, Эстевао, 59
Видео голов и обзор матча
События матча
71’
ГОЛ ! Мяч забил Педру Нету (Челси), асcист Лиам Делап.
59’
ГОЛ ! Мяч забил Эстевао Виллиан (Челси), асcист Лиам Делап.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Педру Нету (Челси).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Педру Нету (Челси), асcист Лиам Делап.
