  4. Халл Сити – Челси – 0:4. Кубковый хет-трик Педру Нету. Видео голов и обзор
Кубок Англии
Халл Сити
13.02.2026 21:45 – FT 0 : 4
Челси
Англия
14 февраля 2026, 14:41 | Обновлено 14 февраля 2026, 15:11
261
0

Халл Сити – Челси – 0:4. Кубковый хет-трик Педру Нету. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. Педру Нету

Вечером 13 февраля состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии.

Челси разгромил Халл Сити на выезде со счётом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Педру Нету оформил хет-трик, еще один гол забил Эстевао.

Лондонский Челси вышел в 1/8 финала Кубка Англии.

Кубок Англии. 1/16 финала, 13 февраля 2026

Халл Сити – Челси – 0:4

Голы: Педру Нету, 40, 51, 71, Эстевао, 59

Видео голов и обзор матча

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Педру Нету (Челси), асcист Лиам Делап.
59’
ГОЛ ! Мяч забил Эстевао Виллиан (Челси), асcист Лиам Делап.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Педру Нету (Челси).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Педру Нету (Челси), асcист Лиам Делап.
Халл Сити Кубок Англии по футболу Челси Педру Нету Эстевао Виллиан хет-трик видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
