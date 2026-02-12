Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Команда Сергея Реброва будет выступать в группе B2 Дивизиона B
12 февраля 2026 года в 19:00 по Киеву в бельгийском Брюсселе состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА сезона 2026/27.
Сборная Украины, которую возглавляет Сергей Ребров, узнала соперников в групповом турнире Дивизиона B.
Украина находилась во второй корзине и получила трех оппонентов в группе Дивизиона B.
Украина попала в группу B2 Дивизиона B:
- Группа B2: Венгрия, Украина, Грузия, Северная Ирландия
Матчи группового этапа состоятся с 24 сентября по 17 ноября 2026 года. Плей-офф запланирован на март и июнь 2027 года.
В Дивизионе B, где выступает сборная Украины: победитель группы поднимается в Дивизион A, второе место сыграет стыковые матчи за повышение в классе, третье место – стыковые матчи за сохранение в Лиге B, четвертое место понизится в Дивизион C. Результаты Лиги наций повлияют на квалификацию чемпионата Европы 2028.
Лиги наций УЕФА 2026/27. Итоги жеребьевки
Дивизион A
- Группа A1: Франция, Италия, Бельгия, Турция
- Группа A2: Германия, Нидерланды, Сербия, Греция
- Группа A3: Испания, Хорватия, Англия, Чехия
- Группа A4: Португалия, Дания, Норвегия, Уэльс
Дивизион B
- Группа B1: Шотландия, Швейцария, Словения, Северная Македония
- Группа B2: Венгрия, Украина, Грузия, Северная Ирландия
- Группа B3: Израиль, Австрия, Ирландия, Косово
- Группа B4: Польша, Босния и Герцеговина, Румыния, Швеция
Дивизион C
- Группа C1: Албания, Финляндия, беларусь, Сан-Марино
- Группа C2: Черногория, Армения, Кипр, Латвия или Гибралтар
- Группа C3: Казахстан, Словакия, Фареры, Молдова
- Группа C4: Исландия, Болгария, Эстония, Люксембург или Мальта
Дивизион D
- Группа D1: Гибралтар или Латвия, Мальта или Люксембург, Андорра
- Группа D2: Литва, Азербайджан, Лихтенштейн
Примечание: состав групп C2, C4, D1 полностью определится после плей-офф Лиги C/D в марте 2026 года
