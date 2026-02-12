Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига наций
12 февраля 2026, 19:43 | Обновлено 12 февраля 2026, 20:55
18

Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций

Команда Сергея Реброва будет выступать в группе B2 Дивизиона B

18 Comments
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Коллаж Sport.ua

12 февраля 2026 года в 19:00 по Киеву в бельгийском Брюсселе состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА сезона 2026/27.

Сборная Украины, которую возглавляет Сергей Ребров, узнала соперников в групповом турнире Дивизиона B.

Украина находилась во второй корзине и получила трех оппонентов в группе Дивизиона B.

Украина попала в группу B2 Дивизиона B:

  • Группа B2: Венгрия, Украина, Грузия, Северная Ирландия

Матчи группового этапа состоятся с 24 сентября по 17 ноября 2026 года. Плей-офф запланирован на март и июнь 2027 года.

В Дивизионе B, где выступает сборная Украины: победитель группы поднимается в Дивизион A, второе место сыграет стыковые матчи за повышение в классе, третье место – стыковые матчи за сохранение в Лиге B, четвертое место понизится в Дивизион C. Результаты Лиги наций повлияют на квалификацию чемпионата Европы 2028.

Лиги наций УЕФА 2026/27. Итоги жеребьевки

Дивизион A

  • Группа A1: Франция, Италия, Бельгия, Турция
  • Группа A2: Германия, Нидерланды, Сербия, Греция
  • Группа A3: Испания, Хорватия, Англия, Чехия
  • Группа A4: Португалия, Дания, Норвегия, Уэльс

Дивизион B

  • Группа B1: Шотландия, Швейцария, Словения, Северная Македония
  • Группа B2: Венгрия, Украина, Грузия, Северная Ирландия
  • Группа B3: Израиль, Австрия, Ирландия, Косово
  • Группа B4: Польша, Босния и Герцеговина, Румыния, Швеция

Дивизион C

  • Группа C1: Албания, Финляндия, беларусь, Сан-Марино
  • Группа C2: Черногория, Армения, Кипр, Латвия или Гибралтар
  • Группа C3: Казахстан, Словакия, Фареры, Молдова
  • Группа C4: Исландия, Болгария, Эстония, Люксембург или Мальта

Дивизион D

  • Группа D1: Гибралтар или Латвия, Мальта или Люксембург, Андорра
  • Группа D2: Литва, Азербайджан, Лихтенштейн

Примечание: состав групп C2, C4, D1 полностью определится после плей-офф Лиги C/D в марте 2026 года

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 18
