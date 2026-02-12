Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций

12 февраля 2026 года в 19:00 по Киеву в бельгийском Брюсселе состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА сезона 2026/27.

Сборная Украины, которую возглавляет Сергей Ребров, узнала соперников в групповом турнире Дивизиона B.

Украина находилась во второй корзине и получила трех оппонентов в группе Дивизиона B.

Украина попала в группу B2 Дивизиона B:

Группа B2: Венгрия, Украина, Грузия, Северная Ирландия

Матчи группового этапа состоятся с 24 сентября по 17 ноября 2026 года. Плей-офф запланирован на март и июнь 2027 года.

В Дивизионе B, где выступает сборная Украины: победитель группы поднимается в Дивизион A, второе место сыграет стыковые матчи за повышение в классе, третье место – стыковые матчи за сохранение в Лиге B, четвертое место понизится в Дивизион C. Результаты Лиги наций повлияют на квалификацию чемпионата Европы 2028.

Лиги наций УЕФА 2026/27. Итоги жеребьевки

Дивизион A

Группа A1: Франция, Италия, Бельгия, Турция

Франция, Италия, Бельгия, Турция Группа A2: Германия, Нидерланды, Сербия, Греция

Германия, Нидерланды, Сербия, Греция Группа A3: Испания, Хорватия, Англия, Чехия

Испания, Хорватия, Англия, Чехия Группа A4: Португалия, Дания, Норвегия, Уэльс

Дивизион B

Группа B1: Шотландия, Швейцария, Словения, Северная Македония

Шотландия, Швейцария, Словения, Северная Македония Группа B2: Венгрия, Украина, Грузия, Северная Ирландия

Венгрия, Грузия, Северная Ирландия Группа B3: Израиль, Австрия, Ирландия, Косово

Израиль, Австрия, Ирландия, Косово Группа B4: Польша, Босния и Герцеговина, Румыния, Швеция

Дивизион C

Группа C1 : Албания, Финляндия, беларусь, Сан-Марино

: Албания, Финляндия, беларусь, Сан-Марино Группа C2 : Черногория, Армения, Кипр, Латвия или Гибралтар

: Черногория, Армения, Кипр, Латвия или Гибралтар Группа C3 : Казахстан, Словакия, Фареры, Молдова

: Казахстан, Словакия, Фареры, Молдова Группа C4: Исландия, Болгария, Эстония, Люксембург или Мальта

Дивизион D

Группа D1 : Гибралтар или Латвия, Мальта или Люксембург, Андорра

: Гибралтар или Латвия, Мальта или Люксембург, Андорра Группа D2: Литва, Азербайджан, Лихтенштейн

Примечание: состав групп C2, C4, D1 полностью определится после плей-офф Лиги C/D в марте 2026 года

