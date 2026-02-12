Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
14.02.2026 22:00 - : -
Реал Сосьедад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
12 февраля 2026, 20:42 | Обновлено 12 февраля 2026, 20:43
15
0

Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 февраля матч чемпионата Испании

12 февраля 2026, 20:42 | Обновлено 12 февраля 2026, 20:43
15
0
Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал

В субботу, 14 февраля, состоится матч 24-го тура Ла Лиги, в котором встретятся «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Реал Мадрид – Реал Сосьедад
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр подписал защитника из Испании
ФОТО. Экс-звезде Арсенала добавили новые обвинения – суд уже назначен
ФОТО. Жена Лунина поделилась смешными кадрами из жизни вратаря Реала
чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал Мадрид - Реал Сосьедад смотреть онлайн
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Бокс | 12 февраля 2026, 09:40 12
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх

Александр проведет поединок против Верховена

Тренер сборной Украины по биатлону: «Она проиграла еще до старта»
Олимпийские игры | 11 февраля 2026, 23:55 0
Тренер сборной Украины по биатлону: «Она проиграла еще до старта»
Тренер сборной Украины по биатлону: «Она проиграла еще до старта»

Николай Зоц прокомментировал результаты украинок

Антверпен – Андерлехт. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Бельгии
Футбол | 12.02.2026, 20:40
Антверпен – Андерлехт. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Бельгии
Антверпен – Андерлехт. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Бельгии
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Бокс | 12.02.2026, 06:45
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Х**н с ними всеми. Влад, для нас ты больше, чем чемпион
Олимпийские игры | 12.02.2026, 18:14
Х**н с ними всеми. Влад, для нас ты больше, чем чемпион
Х**н с ними всеми. Влад, для нас ты больше, чем чемпион
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
11.02.2026, 01:32
Бокс
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
10.02.2026, 21:19 7
Теннис
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
11.02.2026, 11:05 7
Футбол
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
11.02.2026, 06:23 1
Олимпийские игры
Динамо может подписать игрока с именитой фамилией. Он уже в клубе
Динамо может подписать игрока с именитой фамилией. Он уже в клубе
11.02.2026, 02:02 2
Футбол
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
12.02.2026, 10:16 153
Олимпийские игры
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
12.02.2026, 07:05 14
Футбол
Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!
Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!
10.02.2026, 16:33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем