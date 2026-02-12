14.02.2026 22:00 - : -
Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 февраля матч чемпионата Испании
В субботу, 14 февраля, состоится матч 24-го тура Ла Лиги, в котором встретятся «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад».
Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
