Испания
12 февраля 2026, 21:39 | Обновлено 12 февраля 2026, 22:05
Названы стартовые составы на кубковый суперматч между Атлетико и Барселоной

12 февраля в 22:00 состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании

Коллаж Sport.ua. Диего Симеоне и Ханси Флик

12 февраля в 22:00 состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании,

Атлетико принимает Барселону в Мадриде на стадионе Метрополитано.

Диего Симеоне и Ханси Флик определили стартовые составы команд на суперматч.

В другом полуфинале Атлетик Бильбао уступил Реалу Сосьедад (0:1).

Ответные поединки 1/2 финала запланированы на 3 и 4 марта.

Стартовые составы на кубковый матч между Атлетико и Барселоной

Барселона Атлетико Мадрид Кубок Испании по футболу
