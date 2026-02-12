Испания12 февраля 2026, 21:39 | Обновлено 12 февраля 2026, 22:05
Названы стартовые составы на кубковый суперматч между Атлетико и Барселоной
12 февраля в 22:00 состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании
12 февраля в 22:00 состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании,
Атлетико принимает Барселону в Мадриде на стадионе Метрополитано.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Диего Симеоне и Ханси Флик определили стартовые составы команд на суперматч.
В другом полуфинале Атлетик Бильбао уступил Реалу Сосьедад (0:1).
Ответные поединки 1/2 финала запланированы на 3 и 4 марта.
Стартовые составы на кубковый матч между Атлетико и Барселоной
