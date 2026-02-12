В четверг, 12 февраля, в Мадриде проходит первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором на стадионе «Метрополитано» сошлись мадридский «Атлетико» и «Барселона».

На 33-й минуте матча третий гол в ворота каталонцев забил Адемола Лукман.

Новичок «матрасников» остался один на левом фланге и с передачи Хулиана Альвареса расстрелял Жоана Гарсию.

ВИДЕО. Это разгром! Атлетико в третий раз забил Барселоне