Кубок Испании12 февраля 2026, 22:43 | Обновлено 12 февраля 2026, 23:14
ВИДЕО. Это разгром! Атлетико в третий раз забил Барселоне
Счет до неприличного довел Адемола Лукман
В четверг, 12 февраля, в Мадриде проходит первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором на стадионе «Метрополитано» сошлись мадридский «Атлетико» и «Барселона».
На 33-й минуте матча третий гол в ворота каталонцев забил Адемола Лукман.
Новичок «матрасников» остался один на левом фланге и с передачи Хулиана Альвареса расстрелял Жоана Гарсию.
Комментарии 1
Заберіть дітей від екранів, це непристойно)))
