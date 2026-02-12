Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Это разгром! Атлетико в третий раз забил Барселоне
Кубок Испании
12 февраля 2026, 22:43 | Обновлено 12 февраля 2026, 23:14
389
1

ВИДЕО. Это разгром! Атлетико в третий раз забил Барселоне

Счет до неприличного довел Адемола Лукман

12 февраля 2026, 22:43 | Обновлено 12 февраля 2026, 23:14
389
1 Comments
ВИДЕО. Это разгром! Атлетико в третий раз забил Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 12 февраля, в Мадриде проходит первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором на стадионе «Метрополитано» сошлись мадридский «Атлетико» и «Барселона».

На 33-й минуте матча третий гол в ворота каталонцев забил Адемола Лукман.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Новичок «матрасников» остался один на левом фланге и с передачи Хулиана Альвареса расстрелял Жоана Гарсию.

ВИДЕО. Это разгром! Атлетико в третий раз забил Барселоне

По теме:
ВИДЕО. Что происходит? Атлетико громит Барселону 4:0 после первого тайма
Атлетико – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)
ВИДЕО. Атлетико второй раз за 14 минут забил в ворота Барселоны
Барселона Атлетико Мадрид Кубок Испании по футболу видео голов и обзор Атлетико - Барселона Адемола Лукман
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Х**н с ними всеми. Влад, для нас ты больше, чем чемпион
Олимпийские игры | 12 февраля 2026, 18:14 52
Х**н с ними всеми. Влад, для нас ты больше, чем чемпион
Х**н с ними всеми. Влад, для нас ты больше, чем чемпион

Валерий Василенко – о настоящем поступке украинского олимпийца

И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
Олимпийские игры | 12 февраля 2026, 00:02 5
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026

Словакия обыграла Финляндию

Тренер сборной Украины по биатлону: «Она проиграла еще до старта»
Олимпийские игры | 11.02.2026, 23:55
Тренер сборной Украины по биатлону: «Она проиграла еще до старта»
Тренер сборной Украины по биатлону: «Она проиграла еще до старта»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нам дали понять, чтобы мы сидели и не высовывались»
Футбол | 12.02.2026, 07:17
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нам дали понять, чтобы мы сидели и не высовывались»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нам дали понять, чтобы мы сидели и не высовывались»
Чемпионат Саудовской Аравии: победы Дамака, Аль-Хазема и Аль-Кадисии
Футбол | 12.02.2026, 23:46
Чемпионат Саудовской Аравии: победы Дамака, Аль-Хазема и Аль-Кадисии
Чемпионат Саудовской Аравии: победы Дамака, Аль-Хазема и Аль-Кадисии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Samuel
Заберіть дітей від екранів, це непристойно)))
Ответить
0
Популярные новости
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
11.02.2026, 08:14 7
Футбол
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
12.02.2026, 10:16 152
Олимпийские игры
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
11.02.2026, 07:02 19
Футбол
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
11.02.2026, 19:15 3
Теннис
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
11.02.2026, 01:32
Бокс
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
12.02.2026, 09:40 14
Бокс
Дал согласие: Хаби Алонсо нашел себе новый клуб
Дал согласие: Хаби Алонсо нашел себе новый клуб
11.02.2026, 07:05 3
Футбол
Воспитаннику Шахтера и бывшему украинцу-предателю указали на дверь в россии
Воспитаннику Шахтера и бывшему украинцу-предателю указали на дверь в россии
11.02.2026, 10:20 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем