В четверг, 12 февраля, проходит первый матч 1/2 финала Кубка Испании между мадридским «Атлетико» и «Барселоной». Игра проходит в городе Мадрид на стадионе «Метрополитано».

Первый тайм встречи завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Четвертый гол в компенсированное к первой половине матча время забил Хулиан Альварес.

ВИДЕО. Что происходит? Атлетико громит Барселону 4:0 после первого тайма