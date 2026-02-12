ВИДЕО. Что происходит? Атлетико громит Барселону 4:0 после первого тайма
Четвертый гол забил Альварес
В четверг, 12 февраля, проходит первый матч 1/2 финала Кубка Испании между мадридским «Атлетико» и «Барселоной». Игра проходит в городе Мадрид на стадионе «Метрополитано».
Первый тайм встречи завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Четвертый гол в компенсированное к первой половине матча время забил Хулиан Альварес.
ВИДЕО. Что происходит? Атлетико громит Барселону 4:0 после первого тайма
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший тренер «Металлиста» – о том, почему харьковская команда так и не стала чемпионом
Украинец готов противостоять самому сложному сопернику – природе