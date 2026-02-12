Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Что происходит? Атлетико громит Барселону 4:0 после первого тайма
Кубок Испании
12 февраля 2026, 23:06 | Обновлено 12 февраля 2026, 23:07
Четвертый гол забил Альварес

Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 12 февраля, проходит первый матч 1/2 финала Кубка Испании между мадридским «Атлетико» и «Барселоной». Игра проходит в городе Мадрид на стадионе «Метрополитано».

Первый тайм встречи завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Четвертый гол в компенсированное к первой половине матча время забил Хулиан Альварес.

По теме:
Атлетико – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)
ВИДЕО. Это разгром! Атлетико в третий раз забил Барселоне
ВИДЕО. Атлетико второй раз за 14 минут забил в ворота Барселоны
Барселона Атлетико Мадрид Кубок Испании по футболу видео голов и обзор Атлетико - Барселона Хулиан Альварес
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Денис Брегін
Повну сраку огірків напхали більшеніжклубу😁
