  4. ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
Испания
11 февраля 2026, 12:33 | Обновлено 11 февраля 2026, 12:49
Вини и Мбаппе улучшают микроклимат

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Лидер Реала Винисиус Жуниор вместе с Килианом Мбаппе собрали игроков Реала перед началом решающей части сезона в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

В команде решили, что нужно провести такую встречу-объединение, чтобы улучшить микроклимат и создать благоприятную обстановку. В ресторан пришли травмированные и запасные футболисты, которых не отделяли от коллектива.

По информации ресурса Marca, первым со встречи уехал украинский вратарь Андрей Лунин. Несмотря на то, что кипер почти не играет в сезоне, он следит за режимом и покинул ресторан до 23:00.

Сразу за ним уехали Арда Гюлер и Антонио Рюдигер.

Мадридскую команду далее ждут непростые матчи с Реал Сосьедадом и Бенфикой.

Реал Мадрид Андрей Лунин Винисиус Жуниор Килиан Мбаппе Ла Лига
Иван Зинченко Источник: Marca
Комментарии 2
Перець
Ну хоч десь перший
Ответить
+6
Burevestnik
воно то так, але...
але Віні не прийшов 
Ответить
-2
