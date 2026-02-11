ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым

Лидер Реала Винисиус Жуниор вместе с Килианом Мбаппе собрали игроков Реала перед началом решающей части сезона в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

В команде решили, что нужно провести такую встречу-объединение, чтобы улучшить микроклимат и создать благоприятную обстановку. В ресторан пришли травмированные и запасные футболисты, которых не отделяли от коллектива.

По информации ресурса Marca, первым со встречи уехал украинский вратарь Андрей Лунин. Несмотря на то, что кипер почти не играет в сезоне, он следит за режимом и покинул ресторан до 23:00.

Сразу за ним уехали Арда Гюлер и Антонио Рюдигер.

Мадридскую команду далее ждут непростые матчи с Реал Сосьедадом и Бенфикой.