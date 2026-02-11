Украина. Премьер лига11 февраля 2026, 10:56 | Обновлено 11 февраля 2026, 11:07
Финал подготовки Динамо: осталось сыграть два матча
Команда продолжает подготовку в Турции
11 февраля 2026, 10:56 | Обновлено 11 февраля 2026, 11:07
Официальный сайт Динамо сообщил, что команда Игоря Костюка открывает последний микроцикл в рамкх подготовки к возобновлению сезона в Украине.
В рамках последних дней тренировочного сбора в Турции киевляне сыграют контрольные матчи против Зимбру и РФШ, обе встречи пройдут 14 февраля.
Клуб сообщил, что к тренировкам вернулся основной вратарь Руслан Нещерет.
Динамо возобновит сезон УПЛ 20 февраля, когда сыграет против Руха.
В таблице киевляне отстают от лидеров ЛНЗ и Шахтера на 9 очков.
Читайте также:Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
