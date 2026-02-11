Финал подготовки Динамо: осталось сыграть два матча

Официальный сайт Динамо сообщил, что команда Игоря Костюка открывает последний микроцикл в рамкх подготовки к возобновлению сезона в Украине.

В рамках последних дней тренировочного сбора в Турции киевляне сыграют контрольные матчи против Зимбру и РФШ, обе встречи пройдут 14 февраля.

Клуб сообщил, что к тренировкам вернулся основной вратарь Руслан Нещерет.

Динамо возобновит сезон УПЛ 20 февраля, когда сыграет против Руха.

В таблице киевляне отстают от лидеров ЛНЗ и Шахтера на 9 очков.