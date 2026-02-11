Тоттенхэм уволил Томаса Франка. Клуб находится в пяти очках от зоны вылета

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
11 февраля 2026, 12:12 | Обновлено 11 февраля 2026, 12:23
В поединке, который состоялся 10 февраля, «шпоры» уступили «Ньюкаслу» со счетом 1:2

Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Франк

Главный тренер английского «Тоттенхэма» Томас Франк уволен со своей должности после поражения от «Ньюкасла» в матче 26-го тура Премьер-лиги.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Дэвид Орнштейн в своих социальных сетях.

В поединке, который состоялся 10 февраля, «шпоры» уступили «сорокам» со счетом 1:2 и теперь находятся всего в пяти баллах от зоны вылета.

«Тоттенхэм» набрал 29 баллов и занимает 16-е место, опережая «Ноттингем» (26 очков), «Вест Хэм» (24), «Бернли» (15) и «Вулверхэмптон» (8).

Франк возглавил английский клуб 12 июня 2025 года и провел во главе «Тоттенхэма» 38 матчей, в которых одержал 13 побед, 10 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений.

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тоттенхэм Томас Франк Дэвид Орнштейн отставка назначение тренера
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
