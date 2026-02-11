Томас Франк стал худшим тренером Тоттенхэма по среднему количеству очков

Томас Франк, как мы уже сообщали ранее, был уволен с должности главного тренера Тоттенхэм Хотспур.

Под руководством Томаса Франка «шпоры» набирали в среднем всего 1.12 очков за игру в АПЛ (29 очков в 26 матчах), что является самым низким показателем среди всех тренеров клуба, проведших по меньшей мере 5 матчей во главе команды.

Лишь в 27% матчей Премьер-лиги Тоттенхэм Хотспур одержал победы под руководством уже экс-тренера.

Томас Франк возглавлял лондонцев в течение 8 месяцев.

Напомним, что также со своей должности в Марселе был уволен Роберто Де Дзерби, который по слухам может стать следующим наставником Тоттенхэма.

