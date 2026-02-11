Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Томас Франк стал худшим тренером Тоттенхэма по среднему количеству очков
Англия
11 февраля 2026, 12:49 | Обновлено 11 февраля 2026, 13:20
104
0

Томас Франк стал худшим тренером Тоттенхэма по среднему количеству очков

Лондонцы под руководством датского тренера набрали всего 29 очков в 26 поединках Премьер-лиги

11 февраля 2026, 12:49 | Обновлено 11 февраля 2026, 13:20
104
0
Томас Франк стал худшим тренером Тоттенхэма по среднему количеству очков
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Франк

Томас Франк, как мы уже сообщали ранее, был уволен с должности главного тренера Тоттенхэм Хотспур.

Под руководством Томаса Франка «шпоры» набирали в среднем всего 1.12 очков за игру в АПЛ (29 очков в 26 матчах), что является самым низким показателем среди всех тренеров клуба, проведших по меньшей мере 5 матчей во главе команды.

Лишь в 27% матчей Премьер-лиги Тоттенхэм Хотспур одержал победы под руководством уже экс-тренера.

Томас Франк возглавлял лондонцев в течение 8 месяцев.

Напомним, что также со своей должности в Марселе был уволен Роберто Де Дзерби, который по слухам может стать следующим наставником Тоттенхэма.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм уволил тренера, с которым команда упала на 16-е место
Тоттенхэм уволил Томаса Франка. Клуб находится в пяти очках от зоны вылета
Беспроигрышная серия МЮ под руководством Каррика продолжается. Сколько игр?
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Томас Франк Тоттенхэм статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Футбол | 11 февраля 2026, 07:02 17
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»

Большое интервью легенды футбола – о «Милане», Золотом мяче и пенальти в ворота Буффона

Вопрос решен. Роналду и Аль-Наср определились с будущим
Футбол | 10 февраля 2026, 16:50 4
Вопрос решен. Роналду и Аль-Наср определились с будущим
Вопрос решен. Роналду и Аль-Наср определились с будущим

Криштиану возвращается на поле

Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Олимпийские игры | 11.02.2026, 06:23
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Проспер получил травму. ЛНЗ шокировал Шахтер на сборах в Турции
Футбол | 10.02.2026, 18:04
Проспер получил травму. ЛНЗ шокировал Шахтер на сборах в Турции
Проспер получил травму. ЛНЗ шокировал Шахтер на сборах в Турции
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
Футбол | 11.02.2026, 11:50
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
09.02.2026, 09:39 8
Бокс
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
10.02.2026, 16:49 23
Теннис
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
11.02.2026, 07:28 12
Футбол
Карл Фроч без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Карл Фроч без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
10.02.2026, 08:33
Бокс
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
10.02.2026, 03:21 4
Бокс
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
09.02.2026, 10:33 19
Футбол
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
10.02.2026, 10:02 11
Футбол
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
10.02.2026, 07:38 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем