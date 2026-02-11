Ангелина Калинина – Далма Галфи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 199) прододжает выступления на турнире WTA 125 в Оэйраше, Португалия.

В 1/8 финала украинка играетпротив Далмы Галфи (Венгрия, WTA 90). Время начала игры – 16:45 по Киеву.

Это второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Ангелины.

Победительница поединка в четвертьфинале поборется с Дарьей Видмановой (Чехия, WTA 137).

