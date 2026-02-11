Ангелина Калинина – Далма Галфи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 в Оэйраше
11 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 199) прододжает выступления на турнире WTA 125 в Оэйраше, Португалия.
В 1/8 финала украинка играетпротив Далмы Галфи (Венгрия, WTA 90). Время начала игры – 16:45 по Киеву.
Это второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Ангелины.
Победительница поединка в четвертьфинале поборется с Дарьей Видмановой (Чехия, WTA 137).
