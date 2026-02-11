Ангелина Калинина – Далма Галфи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
11 февраля 2026, 16:55 | Обновлено 11 февраля 2026, 16:58
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 в Оэйраше

11 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 199) прододжает выступления на турнире WTA 125 в Оэйраше, Португалия.

В 1/8 финала украинка играетпротив Далмы Галфи (Венгрия, WTA 90). Время начала игры – 16:45 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Ангелины.

Победительница поединка в четвертьфинале поборется с Дарьей Видмановой (Чехия, WTA 137).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
chevars
 Спорт ю.а. транслює з порталу Live tv/ У мене антівірус трансляшію блокує. Геля програвала 0:2. Вже 1:4
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Андрій Заліщук
В одну калітку влітає Геля, капздос(
Ответить
0
chevars
перший сет 1:6
Ответить
0
