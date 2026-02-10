Даяна Ястремская – Элина Свитолина. Украинское дерби в Дохе. Видеообзор

10 февраля первая ракетка Украины Элина Свитолина переиграла Даяну Ястремскую в украинском дерби в матче 1/16 финала турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

Свитолина одержала победу в двух сетах со счетом 6:1, 6:4 за 1 час и 9 минут. Это было второе очное противостояние соперниц, Элина во второй раз одолела Даяну.

Свитолина в третеьм круге катарского тысячника поборется либо с Эммой Наварро, либо с Анной Калинской.

🏆 WTA 1000 Доха. Хард, 1/16 финала

Даяна Ястремская – Элина Свитолина [7] – 1:6, 4:6

Видеообзор матча