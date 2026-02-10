Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Даяна Ястремская – Элина Свитолина. Украинское дерби в Дохе. Видеообзор
10 февраля 2026, 20:58
Даяна Ястремская – Элина Свитолина. Украинское дерби в Дохе. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Дохе, Катар

Даяна Ястремская – Элина Свитолина. Украинское дерби в Дохе. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

10 февраля первая ракетка Украины Элина Свитолина переиграла Даяну Ястремскую в украинском дерби в матче 1/16 финала турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

Свитолина одержала победу в двух сетах со счетом 6:1, 6:4 за 1 час и 9 минут. Это было второе очное противостояние соперниц, Элина во второй раз одолела Даяну.

Свитолина в третеьм круге катарского тысячника поборется либо с Эммой Наварро, либо с Анной Калинской.

🏆 WTA 1000 Доха. Хард, 1/16 финала

Даяна Ястремская – Элина Свитолина [7] – 1:6, 4:6

Видеообзор матча

Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Пятая ракетка Гауфф вылетела из супертурнира в Дохе на стадии 1/16 финала
