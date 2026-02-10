Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины

Возвращение легендарного вингера «Динамо» Андрея Ярмоленко в сборную Украины может стать на повестке дня.

Как отмечает журналист Игорь Цыганык, вызов Ярмоленко на матчи плей-офф отбора к ЧМ-2026 сейчас снова рассматривается тренером, но в случае травм других игроков на флангах и в нападении. Сейчас травмированы Довбик и Ванат, а Яремчук только что перешел в «Лион», поэтому опытный вингер может стать одной из основных опций.

Если же ключевые игроки успеют восстановиться и набрать оптимальную форму, шансы Ярмоленко на попадание в сборную остаются низкими.

Андрея Ярмоленко в последний раз вызывали в сборную Украины на матчи против Грузии и Чехии в октябре 2024 года, но он не сыграл из-за травмы.

В этом сезоне вингер провел 10 матчей в чемпионате Украины по футболу, где забил два гола.