Украина. Премьер лига22 января 2026, 22:16 |
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Футболист пошутил о Кендзереке
22 января 2026, 22:16 |
Вингер и легенда киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от работы с ассистентом главного тренера «сине-белых» Мацеем Кендзереком, пошутив о его методах, но отметив профессионализм.
«Если честно, это худший тренер в моей жизни. Конечно, я шучу. На самом деле с ним очень легко работать, потому что он — хороший профессионал. Мы много говорим с ним о футболе, о тактике.
Для меня он хороший человек, хороший тренер. С хорошим профессионалом всегда легко работать», — сказал Ярмоленко.
