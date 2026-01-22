Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»

Вингер и легенда киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от работы с ассистентом главного тренера «сине-белых» Мацеем Кендзереком, пошутив о его методах, но отметив профессионализм.

«Если честно, это худший тренер в моей жизни. Конечно, я шучу. На самом деле с ним очень легко работать, потому что он — хороший профессионал. Мы много говорим с ним о футболе, о тактике.

Для меня он хороший человек, хороший тренер. С хорошим профессионалом всегда легко работать», — сказал Ярмоленко.