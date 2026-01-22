Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Украина. Премьер лига
22 января 2026, 22:16 |
2758
0

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»

Футболист пошутил о Кендзереке

22 января 2026, 22:16 |
2758
0
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Вингер и легенда киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от работы с ассистентом главного тренера «сине-белых» Мацеем Кендзереком, пошутив о его методах, но отметив профессионализм.

«Если честно, это худший тренер в моей жизни. Конечно, я шучу. На самом деле с ним очень легко работать, потому что он — хороший профессионал. Мы много говорим с ним о футболе, о тактике.

Для меня он хороший человек, хороший тренер. С хорошим профессионалом всегда легко работать», — сказал Ярмоленко.

По теме:
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Ингулец расторг контракт с воспитанником Динамо
Самба ДИАЛЛО: «Могу сказать, что для меня многое изменилось»
Андрей Ярмоленко Мацей Кендзерек Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
Оцените материал
(35)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
Бокс | 22 января 2026, 09:02 6
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове

Виталий рассказал, сколько людей покинули Киев

Мандзын повторил свой рекорд сезона. Начался шестой этап Кубка мира
Биатлон | 22 января 2026, 20:41 5
Мандзын повторил свой рекорд сезона. Начался шестой этап Кубка мира
Мандзын повторил свой рекорд сезона. Начался шестой этап Кубка мира

Виталий в короткой индивидуалке показал 15-й результат

Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
Футзал | 21.01.2026, 23:01
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Футбол | 22.01.2026, 08:05
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Один гол отделяет Гарри Кейна от Шевченко, Салаха и Ибрагимовича
Футбол | 22.01.2026, 21:41
Один гол отделяет Гарри Кейна от Шевченко, Салаха и Ибрагимовича
Один гол отделяет Гарри Кейна от Шевченко, Салаха и Ибрагимовича
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
20.01.2026, 19:23
Футбол
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
22.01.2026, 09:28 9
Бокс
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
22.01.2026, 09:09
Футбол
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
22.01.2026, 07:22
Бокс
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
21.01.2026, 10:17 15
Футбол
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
21.01.2026, 09:53 2
Футбол
Тайсон Фьюри получил шанс стать чемпионом мира в супертяжелом весе
Тайсон Фьюри получил шанс стать чемпионом мира в супертяжелом весе
22.01.2026, 03:02
Бокс
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
21.01.2026, 03:30 22
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем