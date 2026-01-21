Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Динамо рассказал, что хочет завершить футбольную карьеру
Украина. Премьер лига
21 января 2026, 22:22
0

Легенда Динамо рассказал, что хочет завершить футбольную карьеру

Андрей Ярмоленко считает, что этот сезон для него последний

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал о завершении игровой карьеры после окончания текущего сезона.

«На данный момент, думаю, что это мой последний сезон. Посмотрим, что будет, но на данный момент я думаю именно так», — сказал Ярмоленко, отвечая на вопрос о своем будущем польским СМИ.

В сезоне 2025/26 Андрей Ярмоленко сыграл 20 матчей на клубном уровне и записал на свой счет четыре забитых мяча. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость опытного вингера составляет 1,2 миллиона евро. Действующий контракт Ярмоленко с киевским «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.

Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу завершение карьеры
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
