Легенда Динамо рассказал, что хочет завершить футбольную карьеру

Лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал о завершении игровой карьеры после окончания текущего сезона.

«На данный момент, думаю, что это мой последний сезон. Посмотрим, что будет, но на данный момент я думаю именно так», — сказал Ярмоленко, отвечая на вопрос о своем будущем польским СМИ.

В сезоне 2025/26 Андрей Ярмоленко сыграл 20 матчей на клубном уровне и записал на свой счет четыре забитых мяча. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость опытного вингера составляет 1,2 миллиона евро. Действующий контракт Ярмоленко с киевским «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.