Колос в контрольном матче обыграл румынский Корвинул

Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
11.02.2026 10:00 – FT 2 : 1
Корвинул
Украина. Премьер лига
11 февраля 2026, 13:07 |
Поединок «Колос» – «Корвинул» завершился со счетом 2:1

ФК Колос

«Колос» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. В среду, 11 февраля, подопечные Руслана Костышина проведут два контрольных матча.

Первым соперником «Колоса» стал «Корвинул», который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Румынии.

Поединок завершился победой «Колоса» со счетом 2:1. Голы за украинский клуб забили Артем Гусол и Ардит Тахири.

Второй спарринг за день «Колос» сыграет в 16:00. Соперником станет клуб «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана.

Товарищеский матч. Испания. 11 февраля

«Колос» (Украина) – «Корвинул» (Румыния) – 2:1

Голы: Гусол, Тахири

товарищеские матчи Руслан Костышин учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка Корвинул Артем Гусол Ардит Тахири
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
