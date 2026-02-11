Колос в контрольном матче обыграл румынский Корвинул

«Колос» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. В среду, 11 февраля, подопечные Руслана Костышина проведут два контрольных матча.

Первым соперником «Колоса» стал «Корвинул», который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Румынии.

Поединок завершился победой «Колоса» со счетом 2:1. Голы за украинский клуб забили Артем Гусол и Ардит Тахири.

Второй спарринг за день «Колос» сыграет в 16:00. Соперником станет клуб «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана.

Товарищеский матч. Испания. 11 февраля

«Колос» (Украина) – «Корвинул» (Румыния) – 2:1

Голы: Гусол, Тахири