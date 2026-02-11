Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
11 февраля 2026, 19:47 | Обновлено 11 февраля 2026, 19:50
Андрей Шевченко озвучил причины неудачи

Легендарный футболист – о периоде в «Челси»

11 февраля 2026, 19:47 | Обновлено 11 февраля 2026, 19:50
Андрей Шевченко озвучил причины неудачи
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко объяснил, почему ему не удалось заиграть в лондонском «Челси».

«Я плохо себя чувствовал физически в «Челси», карьера там пошла не так, как хотелось, из-за многочисленных проблем со здоровьем. Не мог держать ритм в тренировках и на поле, нуждался в возвращении к нормальным тренировкам и играм», – сказал Шевченко.

Андрей Шевченко выступал за «Челси» в 2006–2009 годах, проведя за лондонский клуб 77 матчей во всех турнирах и забив 22 гола: в Премьер-лиге — 48 матчей и 9 голов, в Лиге чемпионов — 15 матчей и 4 гола, также отмечался в матчах Кубка Англии и других турнирах.

Андрей Шевченко Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: Amazon Prime Video
_ Moore
Не треба було женитися на дамі нестабільної поведінки.
AK.228
Шевченко — максимально переоцененный форвард, даже по меркам Украины. Тот же Сикан на голову выше смотрится, а из Шевы просто по инерции икону делают. Реально, привыкли у нас этих динамовцев превозносить и боготворить непонятно за что, хотя ничего сверхъестественного там нет».
