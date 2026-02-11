Легенда Динамо отказался тренировать команду
Олег Саленко не рассматривает тренерскую карьеру
Легендарный футболист «Динамо» Олег Саленко заявил, что не планирует начинать тренерскую карьеру и возглавлять какой-либо клуб. По его словам, он не видит себя в этой роли на нынешнем этапе жизни.
«Я в свое время закончил тренерские курсы, но чтобы идти работать тренером, нужно иметь собственный штаб – это еще много людей, которых нужно подтягивать. Хочу ли я сейчас тренировать детей или работать в академии? Нет. Для меня это уже пройденный этап. Все», – сказал Саленко.
Ранее бывший футболист «Динамо» Олег Саленко считал, что одной из причин увольнения Александра Шовковского из «Динамо» стало то, что он мало привлекал легенду клуба Андрея Ярмоленко.
