  Легенда Динамо отказался тренировать команду
Украина. Премьер лига
11 февраля 2026, 21:22
1002
0

Олег Саленко не рассматривает тренерскую карьеру

Легенда Динамо отказался тренировать команду

Легендарный футболист «Динамо» Олег Саленко заявил, что не планирует начинать тренерскую карьеру и возглавлять какой-либо клуб. По его словам, он не видит себя в этой роли на нынешнем этапе жизни.

«Я в свое время закончил тренерские курсы, но чтобы идти работать тренером, нужно иметь собственный штаб – это еще много людей, которых нужно подтягивать. Хочу ли я сейчас тренировать детей или работать в академии? Нет. Для меня это уже пройденный этап. Все», – сказал Саленко.

Ранее бывший футболист «Динамо» Олег Саленко считал, что одной из причин увольнения Александра Шовковского из «Динамо» стало то, что он мало привлекал легенду клуба Андрея Ярмоленко.

Олег Саленко Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
