Англия
11 февраля 2026, 22:31 | Обновлено 11 февраля 2026, 22:34
Милнер повторил рекорд Барри по количеству сыгранных матчей в АПЛ

40-летний игрок Брайтона сыграл 653-й поединок в Премьер-лиге

Getty Images/Global Images Ukraine

40-летний английский игрок Брайтона Джеймс Милнер повторил рекорд АПЛ по количеству сыгранных матчей.

Произошло это в поединке 26-го тура, в котором Брайтон играет на выезде против Астон Виллы.

Этот матч стал для Милнера 653-м в Премьер-Лиге.

За свою карьеру в АПЛ Милнер играл за Лидс Юнайтед (48), Ньюкасл Юнайтед (94), Астон Виллу (100), Манчестер Сити (147), Ливерпуль (230) и Брайтон (34).

Напомним, что ранее единоличным рекордсменом турнира был Гарет Барри, который также имел в своем активе 653 сыгранных матча.

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей в АПЛ

  • 653 – Гарет Барри (Англия)
  • 653 – Джеймс Милнер (Англия)
  • 632 – Райан Гиггз (Уэльс)
  • 611 – Фрэнк Лэмпард (Англия)
  • 572 – Дэвид Джеймс (Англия)
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
