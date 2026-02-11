Милнер повторил рекорд Барри по количеству сыгранных матчей в АПЛ
40-летний игрок Брайтона сыграл 653-й поединок в Премьер-лиге
40-летний английский игрок Брайтона Джеймс Милнер повторил рекорд АПЛ по количеству сыгранных матчей.
Произошло это в поединке 26-го тура, в котором Брайтон играет на выезде против Астон Виллы.
Этот матч стал для Милнера 653-м в Премьер-Лиге.
За свою карьеру в АПЛ Милнер играл за Лидс Юнайтед (48), Ньюкасл Юнайтед (94), Астон Виллу (100), Манчестер Сити (147), Ливерпуль (230) и Брайтон (34).
Напомним, что ранее единоличным рекордсменом турнира был Гарет Барри, который также имел в своем активе 653 сыгранных матча.
Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей в АПЛ
- 653 – Гарет Барри (Англия)
- 653 – Джеймс Милнер (Англия)
- 632 – Райан Гиггз (Уэльс)
- 611 – Фрэнк Лэмпард (Англия)
- 572 – Дэвид Джеймс (Англия)
James Milner has equalled Gareth Barry's Premier League appearances record after coming against Aston Villa for Brighton 👏 pic.twitter.com/Su4Kv0YEKq— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) February 11, 2026
James Milner equals the all-time Premier League appearance record, coming on for Brighton at Aston Villa to play his 653rd match in the competition.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) February 11, 2026
This equals Gareth Barry's tally in the Premier League. pic.twitter.com/aWlmdA5wkW
