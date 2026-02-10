ФОТО. Финальная фаза сборов. Тренировка Шахтера перед спаррингом с ЛНЗ
Горняки продолжают подготовку ко второй части сезона
Зимние тренировочные сборы Шахтера в Белеке входят в завершающую фазу.
Впереди у команды еще неделя занятий и контрольных матчей в Турции, после чего оранжево-черные вернутся в Украину.
В понедельник, 9 февраля, подопечные Арды Турана снова взялись за работу после выходного и провели вечернюю сессию, которая стартовала с активации в фитнес-зале, а далее игроки уже на поле выполнили разминку и упражнения на удержание мяча, также отработали короткий и средний пас, комбинационные действия и различные игровые аспекты.
10 февраля в 16:00 Шахтер проведет четвертый спарринг зимнего межсезонья, соперником будет черкасский ЛНЗ.
Фотогалерея
