Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 февраля 2026, 12:54 | Обновлено 10 февраля 2026, 13:10
130
0

Горняки продолжают подготовку ко второй части сезона

ФОТО. Финальная фаза сборов. Тренировка Шахтера перед спаррингом с ЛНЗ
ФК Шахтер

Зимние тренировочные сборы Шахтера в Белеке входят в завершающую фазу.

Впереди у команды еще неделя занятий и контрольных матчей в Турции, после чего оранжево-черные вернутся в Украину.

В понедельник, 9 февраля, подопечные Арды Турана снова взялись за работу после выходного и провели вечернюю сессию, которая стартовала с активации в фитнес-зале, а далее игроки уже на поле выполнили разминку и упражнения на удержание мяча, также отработали короткий и средний пас, комбинационные действия и различные игровые аспекты.

10 февраля в 16:00 Шахтер проведет четвертый спарринг зимнего межсезонья, соперником будет черкасский ЛНЗ.

Фотогалерея

Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
