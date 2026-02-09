Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Англия
09 февраля 2026, 22:55 | Обновлено 09 февраля 2026, 22:57
Украинский футболист Михаил Мудрик попал в очередной скандал, его аккаунт на платформе FACEIT был временно заблокирован. Причиной стала словесная перепалка с поляками во время игры в CS2.

Футболист за это был отстранен от игры на 28 суток, но по информации ТаТоТаке, такие действия украинца дали результат – Михаил вместе со своей командой победил поляков в матче CS2.

Ранее сообщалось, что Михаил Мудрик после бана продолжает играть на платформе FACEIT, но уже под новым никнеймом – «KOLOMOISKIY_».

дисквалификация киберспорт скандал FACEIT Михаил Мудрик CS2
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Фанат Шахтера
Наш победитель 💪Гордимся 
