Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Украинец попал в конфликт с польскими болельщиками
Украинский футболист Михаил Мудрик попал в очередной скандал, его аккаунт на платформе FACEIT был временно заблокирован. Причиной стала словесная перепалка с поляками во время игры в CS2.
Футболист за это был отстранен от игры на 28 суток, но по информации ТаТоТаке, такие действия украинца дали результат – Михаил вместе со своей командой победил поляков в матче CS2.
Ранее сообщалось, что Михаил Мудрик после бана продолжает играть на платформе FACEIT, но уже под новым никнеймом – «KOLOMOISKIY_».
Наш победитель 💪Гордимся
