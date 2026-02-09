Скандал в УПЛ: игрок сбежал в другую страну и уже нашел себе новую команду
Айдин перешел в «Зиру» без согласия «Вереса»
Азербайджанская «Зира» официально объявила о подписании на правах аренды вингера «Вереса» Эрена Айдина.
Как сообщает журналист Михаил Спиваковский, в ровенском клубе об этом узнали не из официальных документов, а из открытых источников, то есть клуб не давал на это своего согласия.
Отмечается, что сразу после побега Айдина «Верес» направил официальные письма самому Айдину и «Галатасараю», который имеет право на процент от его следующего трансфера. В ближайшее время обращение получит и «Зира», а четвертое письмо будет адресовано непосредственно ФИФА.
Ранее пресс-служба «Вереса» выступила с заявлением относительно турецкого нападающего Эрена Айдина, который покинул расположение команды на сборах в Турции.
