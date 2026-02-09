Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скандал в УПЛ: игрок сбежал в другую страну и уже нашел себе новую команду
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 21:39 | Обновлено 09 февраля 2026, 22:30
1581
1

Айдин перешел в «Зиру» без согласия «Вереса»

НК Верес. Эрен Айдин

Азербайджанская «Зира» официально объявила о подписании на правах аренды вингера «Вереса» Эрена Айдина.

Как сообщает журналист Михаил Спиваковский, в ровенском клубе об этом узнали не из официальных документов, а из открытых источников, то есть клуб не давал на это своего согласия.

Отмечается, что сразу после побега Айдина «Верес» направил официальные письма самому Айдину и «Галатасараю», который имеет право на процент от его следующего трансфера. В ближайшее время обращение получит и «Зира», а четвертое письмо будет адресовано непосредственно ФИФА.

Ранее пресс-служба «Вереса» выступила с заявлением относительно турецкого нападающего Эрена Айдина, который покинул расположение команды на сборах в Турции.

icebeer
Требуйте технаря,лохи
