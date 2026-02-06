В Вересе выступили с очередным заявлением по поводу скандального легионера

Пресс-служба «Вереса» выступила с заявлением по поводу турецкого нападающего Эрена Айдина, который покинул расположение команды на сборах в Турции:

«В связи с распространением в отдельных украинских СМИ и социальных сетях информации о якобы возвращении игрока Эрена Айдина в расположение народного клуба «Верес» – сообщаем следующе.

После того, как третьего февраля этого года Эрен Айдин самовольно покинул расположение команды в Турции, футболист в лагерь клуба ни разу не возвращался.

Вся распространенная ранее частью украинских СМИ информация о его якобы возвращении не соответствует действительности. Официальных обращений по поводу ситуации с Эреном Айдином ни от одного украинского СМИ народный клуб не получал».