В Вересе выступили с очередным заявлением по поводу скандального легионера
Эрен Айдин в расположение клуба не вернулся
Пресс-служба «Вереса» выступила с заявлением по поводу турецкого нападающего Эрена Айдина, который покинул расположение команды на сборах в Турции:
«В связи с распространением в отдельных украинских СМИ и социальных сетях информации о якобы возвращении игрока Эрена Айдина в расположение народного клуба «Верес» – сообщаем следующе.
После того, как третьего февраля этого года Эрен Айдин самовольно покинул расположение команды в Турции, футболист в лагерь клуба ни разу не возвращался.
Вся распространенная ранее частью украинских СМИ информация о его якобы возвращении не соответствует действительности. Официальных обращений по поводу ситуации с Эреном Айдином ни от одного украинского СМИ народный клуб не получал».
