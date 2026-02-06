Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Вересе выступили с очередным заявлением по поводу скандального легионера
Украина. Премьер лига
06 февраля 2026, 21:32 | Обновлено 06 февраля 2026, 22:29
469
0

В Вересе выступили с очередным заявлением по поводу скандального легионера

Эрен Айдин в расположение клуба не вернулся

06 февраля 2026, 21:32 | Обновлено 06 февраля 2026, 22:29
469
0
В Вересе выступили с очередным заявлением по поводу скандального легионера
НК Верес. Эрен Айдин

Пресс-служба «Вереса» выступила с заявлением по поводу турецкого нападающего Эрена Айдина, который покинул расположение команды на сборах в Турции:

«В связи с распространением в отдельных украинских СМИ и социальных сетях информации о якобы возвращении игрока Эрена Айдина в расположение народного клуба «Верес» – сообщаем следующе.

После того, как третьего февраля этого года Эрен Айдин самовольно покинул расположение команды в Турции, футболист в лагерь клуба ни разу не возвращался.

Вся распространенная ранее частью украинских СМИ информация о его якобы возвращении не соответствует действительности. Официальных обращений по поводу ситуации с Эреном Айдином ни от одного украинского СМИ народный клуб не получал».

По теме:
ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. Топ
Новичок Карпат удивил: «Ценю безопасность жизни в Украине»
После ПСЖ и Баварии. Шахтер вошел в топ‑3 клубов в интересном рейтинге
Эрен Айдин Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Даниил Кирияка Источник: ФК Верес
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!
Футбол | 06 февраля 2026, 19:22 23
AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!
AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!

Редакция сайта Український футбол присоединяется к розыгрышу с UA-Football и betking!

Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Олимпийские игры | 06 февраля 2026, 12:24 25
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?

Sport.ua проанализировал перспективы всех наших олимпийцев

Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Бокс | 06.02.2026, 08:00
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Футбол | 06.02.2026, 05:55
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Аль-Наср вырвал победу над Аль-Иттихадом, Роналду снова отказался играть
Футбол | 06.02.2026, 21:39
Аль-Наср вырвал победу над Аль-Иттихадом, Роналду снова отказался играть
Аль-Наср вырвал победу над Аль-Иттихадом, Роналду снова отказался играть
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
05.02.2026, 04:02 2
Футбол
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
05.02.2026, 08:55 3
Бокс
УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
05.02.2026, 20:26 3
Футбол
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
05.02.2026, 08:03 22
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
05.02.2026, 07:41 6
Бокс
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
06.02.2026, 05:22 3
Бокс
Зинченко получил предложение перейти в топовый чемпионат к лидеру еврокубка
Зинченко получил предложение перейти в топовый чемпионат к лидеру еврокубка
04.02.2026, 23:51 2
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
05.02.2026, 04:22 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем