ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. Топ
Елизавета Третьякова во всей красе
Жена вингера «Колоса» Максима Третьякова, Елизавета Третьякова, отметилась очередной красочной публикацией.
Инфлюэнсерша опубликовала в сторис новый лук, в котором она выглядит сногсшибательно.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Елизавета позировала в облегающем белом топе и красных спортивных штанах, дополнив лук курткой в тон и минималистичными аксессуарами.
Третьякова подчеркнула красоту своей фигуры и снова побаловала подписчиков своего Instagram.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший полузащитник «Динамо» рассказал, как метр наблюдал за их работой
Нестареющая классика: «Барса» забьет, а «Реал» исполнит 11-метровый