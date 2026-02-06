Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. Топ
06 февраля 2026, 20:01 | Обновлено 06 февраля 2026, 20:04
3

ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. Топ

Елизавета Третьякова во всей красе

Instagram. Елизавета Третьякова

Жена вингера «Колоса» Максима Третьякова, Елизавета Третьякова, отметилась очередной красочной публикацией.

Инфлюэнсерша опубликовала в сторис новый лук, в котором она выглядит сногсшибательно.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Елизавета позировала в облегающем белом топе и красных спортивных штанах, дополнив лук курткой в тон и минималистичными аксессуарами.

Третьякова подчеркнула красоту своей фигуры и снова побаловала подписчиков своего Instagram.

Максим Третьяков Колос Ковалевка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Максим Лапченко Источник: Instagram
