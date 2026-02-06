Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гвардиола может уйти из клубного футбола уже летом. Известны детали
06 февраля 2026, 20:50 | Обновлено 06 февраля 2026, 20:51
Гвардиола может уйти из клубного футбола уже летом. Известны детали

Испанец может не доработать контракт с «Манчестер Сити»

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Испанский специалист «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола уже этим летом может покинуть клубный футбол. Об этом сообщает Touchline.

По информации источника, если по итогам сезона коуч вместе с английским грандом завоюет Лигу чемпионов, то он уйдет из футбола на уровне клубов, несмотря на то, что его соглашение с «горожанами» действительно до лета 2027 года.

В основном раунде «Манчестер Сити» занял восьмое место турнирной таблицы, набрав 16 очков, что позволило команде напрямую выйти в 1/8 финала.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на звезду «Манчестер Сити».

yuriy popovych
Ні про що.
DaVinci
Ну значить не піде нікуди))
