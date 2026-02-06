Гвардиола может уйти из клубного футбола уже летом. Известны детали

Испанский специалист «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола уже этим летом может покинуть клубный футбол. Об этом сообщает Touchline.

По информации источника, если по итогам сезона коуч вместе с английским грандом завоюет Лигу чемпионов, то он уйдет из футбола на уровне клубов, несмотря на то, что его соглашение с «горожанами» действительно до лета 2027 года.

В основном раунде «Манчестер Сити» занял восьмое место турнирной таблицы, набрав 16 очков, что позволило команде напрямую выйти в 1/8 финала.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на звезду «Манчестер Сити».