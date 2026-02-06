Другие новости06 февраля 2026, 21:17 |
18
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 февраля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
06 февраля 2026, 21:17 |
18
0
В пятницу, 6 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:30 Унион Берлин – Айнтрахт Ф
21:45 Верона – Пиза
21:45 Мец – Лилль
22:00 Лидс – Ноттингем Форест
22:00 Сельта – Осасуна
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 февраля 2026, 05:02 4
Португалец хочет снова играть за «Спортинг»
Футбол | 06 февраля 2026, 08:18 2
Известный тренер – о Майконе
Футбол | 06.02.2026, 21:32
Теннис | 06.02.2026, 21:22
Футбол | 06.02.2026, 09:10
Комментарии 0
Популярные новости
05.02.2026, 08:55 3
04.02.2026, 19:57 1
05.02.2026, 07:48 23
06.02.2026, 05:22 3
06.02.2026, 05:55 6
05.02.2026, 00:28 2
04.02.2026, 23:50 1
06.02.2026, 08:00 1