СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 февраля

В пятницу, 6 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Унион Берлин – Айнтрахт Ф

2.10 – 3.50 – 3.40

21:45 Верона – Пиза

2.63 – 2.90 – 3.00

21:45 Мец – Лилль

6.00 – 4.50 – 1.53

22:00 Лидс – Ноттингем Форест

2.20 – 3.40 – 3.40

22:00 Сельта – Осасуна

2.00 – 3.40 – 3.90

