СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 февраля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

В пятницу, 6 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Унион Берлин – Айнтрахт Ф

Ggbet 2.10 – 3.50 – 3.40

21:45 Верона – Пиза

Ggbet 2.63 – 2.90 – 3.00

21:45 Мец – Лилль

Ggbet 6.00 – 4.50 – 1.53

22:00 Лидс – Ноттингем Форест

Ggbet 2.20 – 3.40 – 3.40

22:00 Сельта – Осасуна

Ggbet 2.00 – 3.40 – 3.90

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
