Аль-Наср вырвал победу над Аль-Иттихадом, Роналду снова отказался играть
Садио Мане реализовал пенальти, Анжело установил окончательный счет на 90+7 минуте
В пятницу, 6 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором сошлись «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». Подопечные Жорже Жезуша вырвали победу со счетом 2:0.
Одним из главных героев встречи стал сенегальский нападающий Садио Мане, который реализовал пенальти на 85-й минуте. В компенсированное ко второму тайму время «Аль-Наср» увеличил преимущество и установил окончательный счет – 2:0.
Португальский форвард Криштиану Роналду второй раз подряд отказался выходить на поле из-за разногласий с саудовскими функционерами и долгами перед персоналом.
В других поединках игрового дня «Аль-Иттифак» одолел «Дамак» (2:0), один из мячей забил нидерландский полузащитник Вейналдум; а «Неом» оказался сильнее «Аль-Рияда» – 1:0.
Чемпионат Саудовской Аравии, 20-й тур. 6 февраля
Аль-Наср – Аль-Иттихад – 2:0
Голы: Мане, 85 (пен), Анжело, 90+7
Аль-Иттифак – Дамак – 2:0
Голы: Вейналдум, 19, Мухтар, 75
Неом СК – Аль-Рияд – 1:0
Гол: Ляказетт, 55
