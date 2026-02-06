Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Наср вырвал победу над Аль-Иттихадом, Роналду снова отказался играть
Чемпионат Саудовской Аравии
Неом
06.02.2026 16:25 – FT 1 : 0
Аль-Рияд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
06 февраля 2026, 21:39 |
916
1

Аль-Наср вырвал победу над Аль-Иттихадом, Роналду снова отказался играть

Садио Мане реализовал пенальти, Анжело установил окончательный счет на 90+7 минуте

06 февраля 2026, 21:39 |
916
1 Comments
Аль-Наср вырвал победу над Аль-Иттихадом, Роналду снова отказался играть
Getty Images/Global Images Ukraine.

В пятницу, 6 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором сошлись «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». Подопечные Жорже Жезуша вырвали победу со счетом 2:0.

Одним из главных героев встречи стал сенегальский нападающий Садио Мане, который реализовал пенальти на 85-й минуте. В компенсированное ко второму тайму время «Аль-Наср» увеличил преимущество и установил окончательный счет – 2:0.

Португальский форвард Криштиану Роналду второй раз подряд отказался выходить на поле из-за разногласий с саудовскими функционерами и долгами перед персоналом.

В других поединках игрового дня «Аль-Иттифак» одолел «Дамак» (2:0), один из мячей забил нидерландский полузащитник Вейналдум; а «Неом» оказался сильнее «Аль-Рияда» – 1:0.

Чемпионат Саудовской Аравии, 20-й тур. 6 февраля

Аль-Наср – Аль-Иттихад – 2:0
Голы: Мане, 85 (пен), Анжело, 90+7

Аль-Иттифак – Дамак – 2:0
Голы: Вейналдум, 19, Мухтар, 75

Неом СК – Аль-Рияд – 1:0
Гол: Ляказетт, 55

По теме:
Роналду поставил ультиматум и продолжает бойкотировать матчи Аль-Насра
Известно будущее Роналду в Аль-Насре. На него нацелились клубы в Европе
Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Аль-Рияд Неом СК Дамак Аль-Иттифак Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Криштиану Роналду Садио Мане Александр Ляказетт Джорджиньо Вейналдум
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
Баскетбол | 06 февраля 2026, 12:53 0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины

Криворожский Кривбасс официально исключен из состава участников баскетбольной Суперлиги

Снигур проиграла полуфинальный матч на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке
Теннис | 06 февраля 2026, 21:22 11
Снигур проиграла полуфинальный матч на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке
Снигур проиграла полуфинальный матч на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке

Дарья не сумела навязать борьбу Соране Кырсти, получив баранку в первом сете

Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Олимпийские игры | 06.02.2026, 12:24
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Бокс | 06.02.2026, 08:00
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Александр Шовковский подготовился к тяжелым временам
Футбол | 06.02.2026, 21:42
Александр Шовковский подготовился к тяжелым временам
Александр Шовковский подготовился к тяжелым временам
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Денис Брегін
Занудний і тягучий якийсь футбол,ніби УПЛ дивився.
Ответить
0
Популярные новости
Юрген Клопп готов выгнать четырех игроков Реала, если возглавит клуб
Юрген Клопп готов выгнать четырех игроков Реала, если возглавит клуб
05.02.2026, 00:28 2
Футбол
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
06.02.2026, 05:22 3
Бокс
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
06.02.2026, 05:02 4
Футбол
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
05.02.2026, 08:55 3
Бокс
УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
05.02.2026, 20:26 3
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
05.02.2026, 07:41 6
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
05.02.2026, 19:59 5
Футбол
Усику досталось от известного воина бригады Азов
Усику досталось от известного воина бригады Азов
05.02.2026, 08:18 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем