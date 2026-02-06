Аль-Наср вырвал победу над Аль-Иттихадом, Роналду снова отказался играть

В пятницу, 6 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором сошлись «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». Подопечные Жорже Жезуша вырвали победу со счетом 2:0.

Одним из главных героев встречи стал сенегальский нападающий Садио Мане, который реализовал пенальти на 85-й минуте. В компенсированное ко второму тайму время «Аль-Наср» увеличил преимущество и установил окончательный счет – 2:0.

Португальский форвард Криштиану Роналду второй раз подряд отказался выходить на поле из-за разногласий с саудовскими функционерами и долгами перед персоналом.

В других поединках игрового дня «Аль-Иттифак» одолел «Дамак» (2:0), один из мячей забил нидерландский полузащитник Вейналдум; а «Неом» оказался сильнее «Аль-Рияда» – 1:0.

Чемпионат Саудовской Аравии, 20-й тур. 6 февраля

Аль-Наср – Аль-Иттихад – 2:0

Голы: Мане, 85 (пен), Анжело, 90+7

Аль-Иттифак – Дамак – 2:0

Голы: Вейналдум, 19, Мухтар, 75

Неом СК – Аль-Рияд – 1:0

Гол: Ляказетт, 55