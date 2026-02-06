Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
МИЧЕЛ: «Жирона потеряла очень важного игрока. Жаль, что так случилось»

Наставник каталонского клуба ответил на вопросы журналистов накануне матча против «Севильи»

МИЧЕЛ: «Жирона потеряла очень важного игрока. Жаль, что так случилось»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел 

Наставник «Жироны» Мичел ответил на вопросы журналистов накануне матча 23-го тура чемпионата Испании против «Севильи», который состоится в субботу, 7 января.

О травмах тер Штегена и Алекса Морено: «Когда игрок получает травму, это плохо для всех. Жаль, что так случилось, но это футбол. В случае с Тер Штегеном ситуация очень сложная, но это наша реальность. У нас два вратаря (Гассанига и Крапивцов), и мы ничего больше сделать не можем.

Что касается Алекса Морено, ждем результатов дальнейших обследований, которые будут проведены на следующей неделе, потому что после последнего матча он был в порядке, а затем почувствовал дискомфорт в икроножной мышце – после первоначальных обследований была обнаружена травма. Нам нужно провести дополнительные обследования, чтобы определить, как долго он будет вне игры».

Ещё несколько травм: «Унахи чувствует себя лучше, но думаю, ему понадобится ещё неделя или две, чтобы вернуться в состав. У нас также есть долгосрочные потери Порту, Хуана Карлоса и Ван де Бека. Все остальные доступны. Жаль, что так случилось с тер Штегеном, но мы должны смотреть вперёд. Ничего другого мы сделать не можем».

О конкуренции на позиции вратаря: «Нет, я ни с кем не разговаривал о травме тер Штегена. Я всегда стараюсь сделать все возможное для «Жироны» и уважаю футболистов.

«Жирона» потеряла очень важного игрока (тер Штегена), поэтому из-за конкуренции кто-то другой займет его место. Когда Гассанига начинал играть в старте, а Пау Лопес, Ливакович, Хуан Карлос или Крапивцов не играли, было то же самое; я не давал объяснений всем, почему так.

Это футбол, и все должны это понимать. Когда есть конкуренция, я должен решать, что лучше для команды, принимая это во внимание. И я четко заявляю, что никогда не подводил игроков».

Возможное подписание еще одного вратаря: «Если с Гассанигой что-то случится, как это уже произошло ранее с Крапивцовым (он повредил лодыжку и выбыл на два месяца), у нас возникнет проблема. Основной вратарь резервной команды не сможет играть с нами, и это сложная ситуация.

Но если все пойдет нормально, Гассанига и Крапивцов доиграют сезон. Проблема возникнет, если кто-то из них получит серьезную травму. Трансферное окно закрыто, но есть свободные места в составе и игроки без команды; это может быть оптимальным решением. Наш клуб всегда находится в такой ситуации, следит за рынком и смотрит, что лучше для команды».

Об игре против Севильи: «В нашей ситуации, независимо от соперника, нужно показать качественную игру. Будет сложно, потому что «Севилья» – команда, которая играет в атакующем стиле и прессингует по всему полю, с очень физически сильными игроками. Упорный труд и хладнокровие приводят к позитивному результату».

Состав после зимнего трансферного окна: «Мы должны смотреть вперед. Я всегда считал, что клуб делает все возможное для нас. Трансферное окно закрыто, но у нас очень качественный состав, чтобы остаться в Ла Лиге, по крайней мере, такое у меня есть ощущение. Мы должны хорошо выступить в этих 16 матчах, чтобы почувствовать, что этот состав способен на это».

Продление контракта: «Мы не можем думать о будущем, если не будем твердо держаться за настоящее. Я всегда говорил, что счастлив здесь; это лучший этап моей тренерской жизни.

