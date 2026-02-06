Ванат рискует пропустить матч против Барселоны из-за дисквалификации
Форвард сборной Украины имеет в своем пассиве четыре предупреждения
В субботу, 7 января, состоится матч 23-го тура чемпионата Испании, в котором сыграют «Севилья» и «Жирона». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
Через неделю, 16 февраля, подопечные Мичела на домашней арене встретятся с «Барселоной» – это противостояние рискует пропустить лучший бомбардир команды Владислав Ванат и еще два игрока.
Форвард сборной Украины, защитник Витор Рейс и нападающий Брайан Хиль имеют в пассиве по четыре предупреждения, поэтому в игре с «Севильей» необходимо быть крайне осторожными.
Если Ванат, Рейс или Хиль получат желтую или красную карточки, то будет дисквалифицированы на важный матч против «Барселоны».
После 22-х туров «Жирона» набрала 25 баллов и разместилась на 12-й позиции. В предыдущем туре подопечные Мичела потерпели сенсационное поражение от аутсайдера – «Овьедо» – со счетом 0:1.
Турнирная таблица чемпионата Испании:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|22
|18
|1
|3
|60 - 23
|07.02.26 17:15 Барселона - Мальорка31.01.26 Эльче 1:3 Барселона25.01.26 Барселона 3:0 Реал Овьедо18.01.26 Реал Сосьедад 2:1 Барселона03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона21.12.25 Вильярреал 0:2 Барселона
|55
|2
|Реал Мадрид
|22
|17
|3
|2
|47 - 18
|08.02.26 22:00 Валенсия - Реал Мадрид01.02.26 Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано24.01.26 Вильярреал 0:2 Реал Мадрид17.01.26 Реал Мадрид 2:0 Леванте04.01.26 Реал Мадрид 5:1 Бетис20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья
|54
|3
|Атлетико Мадрид
|22
|13
|6
|3
|38 - 17
|08.02.26 19:30 Атлетико Мадрид - Бетис31.01.26 Леванте 0:0 Атлетико Мадрид25.01.26 Атлетико Мадрид 3:0 Мальорка18.01.26 Атлетико Мадрид 1:0 Алавес04.01.26 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико Мадрид21.12.25 Жирона 0:3 Атлетико Мадрид
|45
|4
|Вильярреал
|21
|13
|3
|5
|39 - 23
|09.02.26 22:00 Вильярреал - Эспаньол31.01.26 Осасуна 2:2 Вильярреал24.01.26 Вильярреал 0:2 Реал Мадрид17.01.26 Бетис 2:0 Вильярреал10.01.26 Вильярреал 3:1 Алавес03.01.26 Эльче 1:3 Вильярреал
|42
|5
|Бетис
|22
|9
|8
|5
|36 - 28
|08.02.26 19:30 Атлетико Мадрид - Бетис01.02.26 Бетис 2:1 Валенсия25.01.26 Алавес 2:1 Бетис17.01.26 Бетис 2:0 Вильярреал10.01.26 Реал Овьедо 1:1 Бетис04.01.26 Реал Мадрид 5:1 Бетис
|35
|6
|Эспаньол
|22
|10
|4
|8
|26 - 27
|09.02.26 22:00 Вильярреал - Эспаньол30.01.26 Эспаньол 1:2 Алавес24.01.26 Валенсия 3:2 Эспаньол16.01.26 Эспаньол 0:2 Жирона11.01.26 Леванте 1:1 Эспаньол03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона
|34
|7
|Сельта
|22
|8
|9
|5
|29 - 23
|06.02.26 22:00 Сельта - Осасуна01.02.26 Хетафе 0:0 Сельта25.01.26 Реал Сосьедад 3:1 Сельта18.01.26 Сельта 3:0 Райо Вальекано12.01.26 Севилья 0:1 Сельта03.01.26 Сельта 4:1 Валенсия
|33
|8
|Реал Сосьедад
|22
|7
|7
|8
|30 - 30
|07.02.26 22:00 Реал Сосьедад - Эльче01.02.26 Атлетик Бильбао 1:1 Реал Сосьедад25.01.26 Реал Сосьедад 3:1 Сельта18.01.26 Реал Сосьедад 2:1 Барселона09.01.26 Хетафе 1:2 Реал Сосьедад04.01.26 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико Мадрид
|28
|9
|Осасуна
|22
|7
|5
|10
|26 - 27
|06.02.26 22:00 Сельта - Осасуна31.01.26 Осасуна 2:2 Вильярреал24.01.26 Райо Вальекано 1:3 Осасуна17.01.26 Осасуна 3:2 Реал Овьедо10.01.26 Жирона 1:0 Осасуна03.01.26 Осасуна 1:1 Атлетик Бильбао
|26
|10
|Алавес
|22
|7
|4
|11
|20 - 27
|08.02.26 15:00 Алавес - Хетафе30.01.26 Эспаньол 1:2 Алавес25.01.26 Алавес 2:1 Бетис18.01.26 Атлетико Мадрид 1:0 Алавес10.01.26 Вильярреал 3:1 Алавес04.01.26 Алавес 1:1 Реал Овьедо
|25
|11
|Атлетик Бильбао
|22
|7
|4
|11
|21 - 31
|08.02.26 17:15 Атлетик Бильбао - Леванте01.02.26 Атлетик Бильбао 1:1 Реал Сосьедад24.01.26 Севилья 2:1 Атлетик Бильбао17.01.26 Мальорка 3:2 Атлетик Бильбао03.01.26 Осасуна 1:1 Атлетик Бильбао22.12.25 Атлетик Бильбао 1:2 Эспаньол
|25
|12
|Жирона
|22
|6
|7
|9
|21 - 36
|07.02.26 19:30 Севилья - Жирона31.01.26 Реал Овьедо 1:0 Жирона26.01.26 Жирона 1:1 Хетафе16.01.26 Эспаньол 0:2 Жирона10.01.26 Жирона 1:0 Осасуна04.01.26 Мальорка 1:2 Жирона
|25
|13
|Эльче
|22
|5
|9
|8
|30 - 32
|07.02.26 22:00 Реал Сосьедад - Эльче31.01.26 Эльче 1:3 Барселона23.01.26 Леванте 3:2 Эльче19.01.26 Эльче 2:2 Севилья10.01.26 Валенсия 1:1 Эльче03.01.26 Эльче 1:3 Вильярреал
|24
|14
|Мальорка
|22
|6
|6
|10
|28 - 34
|07.02.26 17:15 Барселона - Мальорка02.02.26 Мальорка 4:1 Севилья25.01.26 Атлетико Мадрид 3:0 Мальорка17.01.26 Мальорка 3:2 Атлетик Бильбао11.01.26 Райо Вальекано 2:1 Мальорка04.01.26 Мальорка 1:2 Жирона
|24
|15
|Севилья
|22
|7
|3
|12
|29 - 37
|07.02.26 19:30 Севилья - Жирона02.02.26 Мальорка 4:1 Севилья24.01.26 Севилья 2:1 Атлетик Бильбао19.01.26 Эльче 2:2 Севилья12.01.26 Севилья 0:1 Сельта04.01.26 Севилья 0:3 Леванте
|24
|16
|Валенсия
|22
|5
|8
|9
|23 - 35
|08.02.26 22:00 Валенсия - Реал Мадрид01.02.26 Бетис 2:1 Валенсия24.01.26 Валенсия 3:2 Эспаньол18.01.26 Хетафе 0:1 Валенсия10.01.26 Валенсия 1:1 Эльче03.01.26 Сельта 4:1 Валенсия
|23
|17
|Хетафе
|22
|6
|5
|11
|16 - 27
|08.02.26 15:00 Алавес - Хетафе01.02.26 Хетафе 0:0 Сельта26.01.26 Жирона 1:1 Хетафе18.01.26 Хетафе 0:1 Валенсия09.01.26 Хетафе 1:2 Реал Сосьедад02.01.26 Райо Вальекано 1:1 Хетафе
|23
|18
|Райо Вальекано
|22
|5
|7
|10
|18 - 30
|07.02.26 15:00 Райо Вальекано - Реал Овьедо01.02.26 Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано24.01.26 Райо Вальекано 1:3 Осасуна18.01.26 Сельта 3:0 Райо Вальекано11.01.26 Райо Вальекано 2:1 Мальорка02.01.26 Райо Вальекано 1:1 Хетафе
|22
|19
|Леванте
|21
|4
|6
|11
|24 - 34
|08.02.26 17:15 Атлетик Бильбао - Леванте31.01.26 Леванте 0:0 Атлетико Мадрид23.01.26 Леванте 3:2 Эльче17.01.26 Реал Мадрид 2:0 Леванте11.01.26 Леванте 1:1 Эспаньол04.01.26 Севилья 0:3 Леванте
|18
|20
|Реал Овьедо
|22
|3
|7
|12
|12 - 34
|07.02.26 15:00 Райо Вальекано - Реал Овьедо31.01.26 Реал Овьедо 1:0 Жирона25.01.26 Барселона 3:0 Реал Овьедо17.01.26 Осасуна 3:2 Реал Овьедо10.01.26 Реал Овьедо 1:1 Бетис04.01.26 Алавес 1:1 Реал Овьедо
|16
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фил Фоден попал на радары испанского гранда
Португалец хочет снова играть за «Спортинг»