Ванат рискует пропустить матч против Барселоны из-за дисквалификации

В субботу, 7 января, состоится матч 23-го тура чемпионата Испании, в котором сыграют «Севилья» и «Жирона». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Через неделю, 16 февраля, подопечные Мичела на домашней арене встретятся с «Барселоной» – это противостояние рискует пропустить лучший бомбардир команды Владислав Ванат и еще два игрока.

Форвард сборной Украины, защитник Витор Рейс и нападающий Брайан Хиль имеют в пассиве по четыре предупреждения, поэтому в игре с «Севильей» необходимо быть крайне осторожными.

Если Ванат, Рейс или Хиль получат желтую или красную карточки, то будет дисквалифицированы на важный матч против «Барселоны».

После 22-х туров «Жирона» набрала 25 баллов и разместилась на 12-й позиции. В предыдущем туре подопечные Мичела потерпели сенсационное поражение от аутсайдера – «Овьедо» – со счетом 0:1.

Турнирная таблица чемпионата Испании: