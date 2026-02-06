В Швеции отреагировали на слова Инфантино и возможное возвращение россиян
Местная футбольная федерация прокомментировала резонансное заявление президента ФИФА
Шведская футбольная федерация отреагировала на слова президента ФИФА Джанни Инфантино, который заявил о потенциальном возвращении в футбол российских спорстменов:
«Позиция Шведской футбольной ассоциации однозначна: возобновление членства россии в соревновательной структуре не рассматривается.
Этот вопрос не может обсуждаться без надежного плана мира и четких позитивных изменений в Украине. Пока не наступит настоящий мир, мы не видим оснований менять свою позицию», – сообщили в Швеции.
Сборная Швеции станет соперником Украины в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026 – команды сыграют в испанской Валенсии 26 марте. Победитель этого противостояния сыграет против Польши либо Албании в решающем поединке за путевку на мундиаль.
Соперник команды Сергея Реброва столкнулся с проблемами из-за внушительного количества травмированных футболистов.
В лазарете находятся полузащитники английского «Тоттенхэма» Лукас Бергвалль и Деян Кулушевски, голкипер «Сток Сити» Виктор Йоханссон и форвард «Ливерпуля» Александер Исак.
