В Швеции отреагировали на слова Инфантино и возможное возвращение россиян

Местная футбольная федерация прокомментировала резонансное заявление президента ФИФА

В Швеции отреагировали на слова Инфантино и возможное возвращение россиян
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

Шведская футбольная федерация отреагировала на слова президента ФИФА Джанни Инфантино, который заявил о потенциальном возвращении в футбол российских спорстменов:

«Позиция Шведской футбольной ассоциации однозначна: возобновление членства россии в соревновательной структуре не рассматривается.

Этот вопрос не может обсуждаться без надежного плана мира и четких позитивных изменений в Украине. Пока не наступит настоящий мир, мы не видим оснований менять свою позицию», – сообщили в Швеции.

Сборная Швеции станет соперником Украины в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026 – команды сыграют в испанской Валенсии 26 марте. Победитель этого противостояния сыграет против Польши либо Албании в решающем поединке за путевку на мундиаль.

Соперник команды Сергея Реброва столкнулся с проблемами из-за внушительного количества травмированных футболистов.

В лазарете находятся полузащитники английского «Тоттенхэма» Лукас Бергвалль и Деян Кулушевски, голкипер «Сток Сити» Виктор Йоханссон и форвард «Ливерпуля» Александер Исак.

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Джанни Инфантино российско-украинская война
Николай Тытюк Источник: Трибуна
