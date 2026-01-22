Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сборная Швеции продолжает терять игроков перед матчем с Украиной
Чемпионат мира
22 января 2026, 19:49 | Обновлено 22 января 2026, 20:02
Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Бергвалль получил травму в матче Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Бергвалль

Полузащитник английского «Тоттенхэма» Лукас Бергвалль получил травму в матче в матче седьмого тура Лиги чемпионов против немецкой «Боруссия» Дортмунд (2:0), который состоялся 20 января.

19-летний игрок был вынужден покинуть поле на 62-й минуте и теперь пропустит от двух до трех месяцев. Лукас не сможет сыграть в предстоящем полуфинале плей-офф чемпионата мира по футболу против Украины 26 марта в Испании.

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк подтвердил травму важного полузащитника:

«К сожалению, Лукас получил травму лодыжки. Ему по-прежнему не везет с такими повреждениями. Похоже, травма серьезная. Его осмотрят в ближайшие дни, так что мы узнаем больше о сроках восстановления».

В нынешнем сезоне Бергвалль провел 26 матчей на клубном уровне, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Для главного тренера сборной Швеции Грэма Поттера ситуация с травмами важных игроков продолжает ухудшатся – голкипер «Сток Сити» Виктор Йоханссон, полузащиник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски и форвард «Ливерпуля» Александер Исак также в настоящее время находятся в лазарете.

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Лукас Бергвалль Тоттенхэм Деян Кулушевски Александер Исак травма
Николай Тытюк Источник: Fotbollskanalen
