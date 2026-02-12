Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо может подписать талантливого легионера, которому исполнилось 18 лет
Украина. Премьер лига
12 февраля 2026, 10:33 |
1102
0

Динамо может подписать талантливого легионера, которому исполнилось 18 лет

Защитник сборной Венесуэлы Роман Дэвис провел первый матч в составе киевского клуба U-19

12 февраля 2026, 10:33 |
1102
0
Динамо может подписать талантливого легионера, которому исполнилось 18 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Дэвис

Талантливый защитник сборной Венесуэлы Роман Дэвис может в ближайшее время официально присоединиться к киевскому «Динамо». Об этом сообщило издание Meridiano.net.

18-летний футболист уже прибыл на просмотр в расположение «бело-синих» и сыграл товарищеский матч за U-19, забив гол и отдав результативную передачу.

«Молодой венесуэльский талант продолжает стучать в дверь европейского футбола. Роман Дэвис, 18-летний правый защитник и ключевой игрок сборной Венесуэлы, сейчас проходит просмотр в составе киевского «Динамо».

Дэвис, чей контракт принадлежит «Универсидад Сентраль де Венесуэла», получил разрешение от своего клуба не участвовать в текущем тренировочном сборе сборной U-20, чтобы продолжить карьеру в международном футболе. Первые впечатления от него были невероятно хорошими.

Венесуэльский защитник стал звездой товарищеского матча между киевским «Динамо» U-19 и «Чиксередой» U-19. Дэвис вышел в стартовом составе и был признан лучшим игроком матча после того, как непосредственно внес свой вклад в оба гола (гол и результативная передача), закрепивших победу украинской команды со счетом 2:0.

Появление Романа Дэвиса не является неожиданностью. Его физические способности, умение проектировать себя в атаке и надежность в обороне сделали его одним из самых интересных игроков поколения, рожденного в 2008 году.

Ожидается, что руководство киевского «Динамо» примет окончательное решение по его подписанию в ближайшие дни. Если трансфер состоится, это будет значительной потерей для «Универсидад Сентраль де Венесуэла», но гигантским шагом вперед для развития защиты национальной сборной.

В прошлом сезоне юноша из Венесуэлы дебютировал в первой команде и завоевал свои первые трофеи на профессиональном уровне (турнир Апертура, чемпион первенства Венесуэлы и Кубок Венесуэлы)», – отмечает источник.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины Рыбалка нашел новую работу
Клуб Первой лиги подписал семь игроков. Есть воспитанники Динамо и Шахтера
Рома приобрела форварда, который за четыре матча сравнялся с Довбиком
Динамо Киев чемпионат Венесуэлы по футболу трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
Футбол | 12 февраля 2026, 07:05 13
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым

Вини и Мбаппе улучшают микроклимат

Юлиан Бойко переиграл Милкинса и вышел в основной этап турнира World Open
Снукер | 12 февраля 2026, 07:19 1
Юлиан Бойко переиграл Милкинса и вышел в основной этап турнира World Open
Юлиан Бойко переиграл Милкинса и вышел в основной этап турнира World Open

Квалификация рейтингового турнира проходит в английском Барнсли

Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Олимпийские игры | 12.02.2026, 01:21
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Футбол | 11.02.2026, 11:05
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Шевченко и Ребров составили компанию Михаилу Мудрику
Футбол | 12.02.2026, 08:08
Шевченко и Ребров составили компанию Михаилу Мудрику
Шевченко и Ребров составили компанию Михаилу Мудрику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
11.02.2026, 19:15 3
Теннис
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
11.02.2026, 07:02 19
Футбол
Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!
Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!
10.02.2026, 16:33
Футбол
Дал согласие: Хаби Алонсо нашел себе новый клуб
Дал согласие: Хаби Алонсо нашел себе новый клуб
11.02.2026, 07:05 3
Футбол
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
12.02.2026, 06:45 3
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
10.02.2026, 09:49 81
Футбол
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
10.02.2026, 10:13 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем