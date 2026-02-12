Динамо может подписать талантливого легионера, которому исполнилось 18 лет

Талантливый защитник сборной Венесуэлы Роман Дэвис может в ближайшее время официально присоединиться к киевскому «Динамо». Об этом сообщило издание Meridiano.net.

18-летний футболист уже прибыл на просмотр в расположение «бело-синих» и сыграл товарищеский матч за U-19, забив гол и отдав результативную передачу.

«Молодой венесуэльский талант продолжает стучать в дверь европейского футбола. Роман Дэвис, 18-летний правый защитник и ключевой игрок сборной Венесуэлы, сейчас проходит просмотр в составе киевского «Динамо».

Дэвис, чей контракт принадлежит «Универсидад Сентраль де Венесуэла», получил разрешение от своего клуба не участвовать в текущем тренировочном сборе сборной U-20, чтобы продолжить карьеру в международном футболе. Первые впечатления от него были невероятно хорошими.

Венесуэльский защитник стал звездой товарищеского матча между киевским «Динамо» U-19 и «Чиксередой» U-19. Дэвис вышел в стартовом составе и был признан лучшим игроком матча после того, как непосредственно внес свой вклад в оба гола (гол и результативная передача), закрепивших победу украинской команды со счетом 2:0.

Появление Романа Дэвиса не является неожиданностью. Его физические способности, умение проектировать себя в атаке и надежность в обороне сделали его одним из самых интересных игроков поколения, рожденного в 2008 году.

Ожидается, что руководство киевского «Динамо» примет окончательное решение по его подписанию в ближайшие дни. Если трансфер состоится, это будет значительной потерей для «Универсидад Сентраль де Венесуэла», но гигантским шагом вперед для развития защиты национальной сборной.

В прошлом сезоне юноша из Венесуэлы дебютировал в первой команде и завоевал свои первые трофеи на профессиональном уровне (турнир Апертура, чемпион первенства Венесуэлы и Кубок Венесуэлы)», – отмечает источник.