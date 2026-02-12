Клуб Первой лиги подписал семь игроков. Есть воспитанники Динамо и Шахтера

Представитель Первой лиги – «Ингулец» – объявил о подписании шести футболистов, среди которых есть воспитанники донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо».

К клубу, находящемуся на четвертой позиции в турнирной таблице, присоединились:

вратарь Карлюк Дмитрий (16.07.2007): «Будмаркет Маяк-юниор» (Колоденко), «Симонив», «Верес», «Шпанив»

защитник Аркуша Даниил (24.11.2001): «Зирка», «Олимпик», «Днепр» (все – Кропивницкий), «Кремень», «Днестр» (Залещики)

полузащитник Манастырный Олег (06.05.2002): «Зирка», «Зирка-Спартак», «Земельник», «Титан-УПО», «Фаворит» (все – Кропивницкий), «Агротех» (Тишковка)

полузащитник Тлумак Юрий (11.07.2002), «Карпаты» Львов, «Динамо» Киев, «Черноморец» Одесса, «Заря» Луганск, сборная Украины U-17/U-19, «Карпаты-2» Львов, «Рух» Львов, «Нива» Тернополь

нападающий Урсолов Станислав (30.01.2003): «Динамо», «Колос», «Черноморец», сборная Украины U-17, «Кудровка-Нива» (Бузовая), «Титан», «Пальмира», «Жемчужина» (все – Одесса)

нападающий Безклейный Дмитрий (03.01.2006): ДЮСШ Погребище, ОФКИП-Полесье (Киев), «Шахтер», «Александрия-2»

нападающий Князев Егор (19.08.2005): «Кремень», «Шахтер», «Оболонь», сборная Украины U-17, «Буковина-2»

Турнирная таблица Первой лиги чемпионата Украины