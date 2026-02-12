Украина. Первая лига12 февраля 2026, 09:57 |
396
0
Клуб Первой лиги подписал семь игроков. Есть воспитанники Динамо и Шахтера
«Ингулец», который занимает четвертое место в чемпионате, продолжает искать усиление
12 февраля 2026, 09:57 |
396
0
Представитель Первой лиги – «Ингулец» – объявил о подписании шести футболистов, среди которых есть воспитанники донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо».
К клубу, находящемуся на четвертой позиции в турнирной таблице, присоединились:
- вратарь Карлюк Дмитрий (16.07.2007): «Будмаркет Маяк-юниор» (Колоденко), «Симонив», «Верес», «Шпанив»
- защитник Аркуша Даниил (24.11.2001): «Зирка», «Олимпик», «Днепр» (все – Кропивницкий), «Кремень», «Днестр» (Залещики)
- полузащитник Манастырный Олег (06.05.2002): «Зирка», «Зирка-Спартак», «Земельник», «Титан-УПО», «Фаворит» (все – Кропивницкий), «Агротех» (Тишковка)
- полузащитник Тлумак Юрий (11.07.2002), «Карпаты» Львов, «Динамо» Киев, «Черноморец» Одесса, «Заря» Луганск, сборная Украины U-17/U-19, «Карпаты-2» Львов, «Рух» Львов, «Нива» Тернополь
- нападающий Урсолов Станислав (30.01.2003): «Динамо», «Колос», «Черноморец», сборная Украины U-17, «Кудровка-Нива» (Бузовая), «Титан», «Пальмира», «Жемчужина» (все – Одесса)
- нападающий Безклейный Дмитрий (03.01.2006): ДЮСШ Погребище, ОФКИП-Полесье (Киев), «Шахтер», «Александрия-2»
- нападающий Князев Егор (19.08.2005): «Кремень», «Шахтер», «Оболонь», сборная Украины U-17, «Буковина-2»
Турнирная таблица Первой лиги чемпионата Украины
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Буковина
|18
|15
|3
|0
|42 - 13
|21.03.26 15:00 Виктория - Буковина29.11.25 Буковина 3:1 Пробой23.11.25 Агробизнес 0:3 Буковина15.11.25 Буковина 1:1 Ингулец08.11.25 Буковина 3:0 Металлург Зп02.11.25 Черноморец 1:2 Буковина
|48
|2
|Левый берег
|18
|12
|3
|3
|31 - 12
|21.03.26 15:00 Прикарпатье - Левый берег28.11.25 Левый берег 3:0 Виктория23.11.25 Пробой 0:2 Левый берег17.11.25 Левый берег 4:1 Агробизнес12.11.25 Левый берег 1:1 Чернигов07.11.25 Левый берег 1:0 Ингулец
|39
|3
|Черноморец
|18
|11
|5
|2
|27 - 11
|21.03.26 15:00 Черноморец - ЮКСА29.11.25 Ворскла 3:0 Черноморец22.11.25 Черноморец 4:1 Подолье16.11.25 Нива Тернополь 0:1 Черноморец08.11.25 Металлист 1:1 Черноморец02.11.25 Черноморец 1:2 Буковина
|38
|4
|Ингулец
|18
|10
|6
|2
|32 - 14
|21.03.26 15:00 Ингулец - Подолье30.11.25 Нива Тернополь 0:1 Ингулец22.11.25 Ингулец 3:0 Металлист15.11.25 Буковина 1:1 Ингулец07.11.25 Левый берег 1:0 Ингулец02.11.25 Ингулец 1:1 Чернигов
|36
|5
|Агробизнес
|18
|10
|3
|5
|21 - 17
|21.03.26 15:00 Агробизнес - Нива Тернополь30.11.25 Металлист 0:1 Агробизнес23.11.25 Агробизнес 0:3 Буковина17.11.25 Левый берег 4:1 Агробизнес08.11.25 Чернигов 0:2 Агробизнес03.11.25 Агробизнес 3:1 Прикарпатье
|33
|6
|Прикарпатье
|18
|7
|4
|7
|24 - 21
|21.03.26 15:00 Прикарпатье - Левый берег29.11.25 Чернигов 1:0 Прикарпатье23.11.25 Прикарпатье 3:0 Феникс-Мариуполь16.11.25 Прикарпатье 1:1 Виктория09.11.25 Прикарпатье 1:0 Пробой03.11.25 Агробизнес 3:1 Прикарпатье
|25
|7
|ЮКСА
|18
|6
|5
|7
|18 - 20
|21.03.26 15:00 Черноморец - ЮКСА30.11.25 Феникс-Мариуполь 1:1 ЮКСА22.11.25 ЮКСА 1:1 Ворскла15.11.25 Подолье 1:2 ЮКСА09.11.25 Нива Тернополь 1:4 ЮКСА01.11.25 ЮКСА 2:1 Металлист
|23
|8
|Нива Тернополь
|18
|6
|5
|7
|18 - 22
|21.03.26 15:00 Агробизнес - Нива Тернополь07.12.25 Металлург Зп 2:2 Нива Тернополь30.11.25 Нива Тернополь 0:1 Ингулец16.11.25 Нива Тернополь 0:1 Черноморец09.11.25 Нива Тернополь 1:4 ЮКСА02.11.25 Ворскла 2:0 Нива Тернополь
|23
|9
|Ворскла
|18
|5
|6
|7
|16 - 17
|21.03.26 15:00 Металлург Зп - Ворскла29.11.25 Ворскла 3:0 Черноморец22.11.25 ЮКСА 1:1 Ворскла16.11.25 Феникс-Мариуполь 2:0 Ворскла09.11.25 Подолье 1:1 Ворскла02.11.25 Ворскла 2:0 Нива Тернополь
|21
|10
|Виктория
|18
|5
|4
|9
|21 - 25
|21.03.26 15:00 Виктория - Буковина28.11.25 Левый берег 3:0 Виктория23.11.25 Виктория 3:0 Чернигов16.11.25 Прикарпатье 1:1 Виктория08.11.25 Виктория 1:2 Феникс-Мариуполь02.11.25 Пробой 3:2 Виктория
|19
|11
|Чернигов
|17
|5
|4
|8
|16 - 20
|21.03.26 15:00 Чернигов - Феникс-Мариуполь15.12.25 Чернигов 1:1 Металлург Зп09.12.25 Чернигов 3:0 Пробой29.11.25 Чернигов 1:0 Прикарпатье23.11.25 Виктория 3:0 Чернигов12.11.25 Левый берег 1:1 Чернигов
|19
|12
|Металлист
|17
|4
|4
|9
|15 - 21
|21.03.26 15:00 Пробой - Металлист30.11.25 Металлист 0:1 Агробизнес22.11.25 Ингулец 3:0 Металлист15.11.25 Металлист 1:0 Металлург Зп08.11.25 Металлист 1:1 Черноморец01.11.25 ЮКСА 2:1 Металлист
|16
|13
|Пробой
|18
|4
|4
|10
|16 - 27
|21.03.26 15:00 Пробой - Металлист09.12.25 Чернигов 3:0 Пробой29.11.25 Буковина 3:1 Пробой23.11.25 Пробой 0:2 Левый берег09.11.25 Прикарпатье 1:0 Пробой02.11.25 Пробой 3:2 Виктория
|16
|14
|Феникс-Мариуполь
|18
|4
|4
|10
|11 - 22
|21.03.26 15:00 Чернигов - Феникс-Мариуполь30.11.25 Феникс-Мариуполь 1:1 ЮКСА23.11.25 Прикарпатье 3:0 Феникс-Мариуполь16.11.25 Феникс-Мариуполь 2:0 Ворскла08.11.25 Виктория 1:2 Феникс-Мариуполь04.11.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Подолье
|16
|15
|Подолье
|18
|3
|5
|10
|13 - 29
|21.03.26 15:00 Ингулец - Подолье29.11.25 Подолье 3:0 Металлург Зп22.11.25 Черноморец 4:1 Подолье15.11.25 Подолье 1:2 ЮКСА09.11.25 Подолье 1:1 Ворскла04.11.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Подолье
|14
|16
|Металлург Зп
|18
|1
|5
|12
|7 - 37
|21.03.26 15:00 Металлург Зп - Ворскла15.12.25 Чернигов 1:1 Металлург Зп07.12.25 Металлург Зп 2:2 Нива Тернополь29.11.25 Подолье 3:0 Металлург Зп15.11.25 Металлист 1:0 Металлург Зп08.11.25 Буковина 3:0 Металлург Зп
|8
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 11 февраля 2026, 19:15 3
Поединок начнется 11 февраля в 21:00 по Киеву
Футбол | 12 февраля 2026, 08:33 1
Наставник «сине-желтых» может покинуть команду в случае неудачи со шведами
Футбол | 11.02.2026, 21:12
Бокс | 12.02.2026, 06:45
Футбол | 12.02.2026, 07:39
Комментарии 0
Популярные новости
10.02.2026, 16:49 23
11.02.2026, 08:48 69
11.02.2026, 06:23 1
10.02.2026, 08:46 7
10.02.2026, 21:19 9
11.02.2026, 07:02 19
10.02.2026, 09:49 80
11.02.2026, 08:14 6