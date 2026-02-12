УАФ назначила главных тренеров национальных сборных команд Украины

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) принял ряд решений по кадровым назначениям в национальных сборных командах Украины.

В частности, были назначены:

Ию Рафаэловну Андрущак главным тренером национальной женской сборной команды Украины по футболу;

Александра Петровича Косенко главным тренером национальной сборной команды Украины по футзалу;

Игоря Евгеньевича Москвичева главным тренером национальной молодежной сборной команды Украины U-19 по футзалу;

Александра Александровича Золотухина главным тренером национальной женской сборной команды Украины по футзалу;

Андрея Анатольевича Евдокимова главным тренером национальной сборной команды Украины по пляжному футболу;

Юрия Васильевича Клименко главным тренером национальной женской сборной команды Украины по пляжному футболу.

Также исполком поручил Администрации УАФ совместно с Ассоциацией футзала Украины разработать условия и сроки сотрудничества с вышеупомянутыми специалистами в соответствии с действующим законодательством Украины.

Назначение главных тренеров футзальных и пляжных сборных Украины прокомментировал президент Ассоциации футзала Украины, член Исполнительного комитета УАФ, председатель Комитета футзала и пляжного футбола УАФ Сергей Владыко.

«Комитет футзала и пляжного футбола в структуре УАФ был создан для систематизации управления и развития этих видов спорта. Он максимально интегрирован во все структуры Украинской ассоциации футбола. Главной целью создания комитета было полноценное развитие футзала и пляжного футбола в нашей стране.

Мы уже провели несколько заседаний комитета, и одним из самых главных решений на сегодняшний день была рекомендация кандидатов на должности главных тренеров национальных мужских и женских сборных по пляжному футболу и футзалу, а также молодежной сборной U-19 по футзалу. Эти кандидатуры мы направили на утверждение Исполкома УАФ.

Кроме того, на заседании нашего комитета были согласованы международные календари сборных Украины по футзалу и пляжному футболу», – отметил Сергей Владыко.