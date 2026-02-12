Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. УАФ назначила главных тренеров национальных сборных команд Украины
Сборная УКРАИНЫ
УАФ назначила главных тренеров национальных сборных команд Украины

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял ряд решений по кадровым назначениям

УАФ. Александр Косенко

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) принял ряд решений по кадровым назначениям в национальных сборных командах Украины.

В частности, были назначены:

  • Ию Рафаэловну Андрущак главным тренером национальной женской сборной команды Украины по футболу;
  • Александра Петровича Косенко главным тренером национальной сборной команды Украины по футзалу;
  • Игоря Евгеньевича Москвичева главным тренером национальной молодежной сборной команды Украины U-19 по футзалу;
  • Александра Александровича Золотухина главным тренером национальной женской сборной команды Украины по футзалу;
  • Андрея Анатольевича Евдокимова главным тренером национальной сборной команды Украины по пляжному футболу;
  • Юрия Васильевича Клименко главным тренером национальной женской сборной команды Украины по пляжному футболу.

Также исполком поручил Администрации УАФ совместно с Ассоциацией футзала Украины разработать условия и сроки сотрудничества с вышеупомянутыми специалистами в соответствии с действующим законодательством Украины.

Назначение главных тренеров футзальных и пляжных сборных Украины прокомментировал президент Ассоциации футзала Украины, член Исполнительного комитета УАФ, председатель Комитета футзала и пляжного футбола УАФ Сергей Владыко.

«Комитет футзала и пляжного футбола в структуре УАФ был создан для систематизации управления и развития этих видов спорта. Он максимально интегрирован во все структуры Украинской ассоциации футбола. Главной целью создания комитета было полноценное развитие футзала и пляжного футбола в нашей стране.

Мы уже провели несколько заседаний комитета, и одним из самых главных решений на сегодняшний день была рекомендация кандидатов на должности главных тренеров национальных мужских и женских сборных по пляжному футболу и футзалу, а также молодежной сборной U-19 по футзалу. Эти кандидатуры мы направили на утверждение Исполкома УАФ.

Кроме того, на заседании нашего комитета были согласованы международные календари сборных Украины по футзалу и пляжному футболу», – отметил Сергей Владыко.

