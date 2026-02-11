Каха КАЛАДЗЕ: «Я поговорил с Шевченко. Но не могу найти ответ»»

Бывший футболист «Динамо» и «Милана», а сегодня мэр Тбилиси Каха Каладзе снова оказался в центре скандала из-за своих высказываний о войне в Украине и разговоров с Андреем Шевченко.

Мэр Тбилиси и бывший защитник киевского клуба рассказал, что неоднократно общался с Шевченко на тему войны.

«Я поговорил с Шевченко, мы несколько раз общались. В Грузии мы пережили нечто подобное: война – это что-то ужасное. Но для меня основной вопрос один: куда все это нас приведет? Я не могу найти ответ», – сказал Каладзе.

Недавно Шевченко сказал, что Кахи для него больше не существует из-за его пророссийской позиции.