Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Каха КАЛАДЗЕ: «Я поговорил с Шевченко. Но не могу найти ответ»»
Украина. Премьер лига
11 февраля 2026, 22:38 |
1735
0

Каха КАЛАДЗЕ: «Я поговорил с Шевченко. Но не могу найти ответ»»

Бывший футболист «Динамо» несколько раз общался с мэром Тбилиси

11 февраля 2026, 22:38 |
1735
0
Каха КАЛАДЗЕ: «Я поговорил с Шевченко. Но не могу найти ответ»»
kaladze.com. Каха Каладзе и Андрей Шевченко

Бывший футболист «Динамо» и «Милана», а сегодня мэр Тбилиси Каха Каладзе снова оказался в центре скандала из-за своих высказываний о войне в Украине и разговоров с Андреем Шевченко.

Мэр Тбилиси и бывший защитник киевского клуба рассказал, что неоднократно общался с Шевченко на тему войны.

«Я поговорил с Шевченко, мы несколько раз общались. В Грузии мы пережили нечто подобное: война – это что-то ужасное. Но для меня основной вопрос один: куда все это нас приведет? Я не могу найти ответ», – сказал Каладзе.

Недавно Шевченко сказал, что Кахи для него больше не существует из-за его пророссийской позиции.

По теме:
В Министерстве спорта Украины отреагировали на скандальные слова Инфантино
Легенда фигурного катания разозлила украинцев реакцией на Гераскевича
Цирк продолжается. МОК запретил шлем третьего украинского спортсмена
Андрей Шевченко Грузия Каха Каладзе Украинская ассоциация футбола российско-украинская война
Дмитрий Олийченко Источник: La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Футбол | 11 февраля 2026, 08:14 6
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины

Вингер может вернуться в сборную, но есть условие

Юлия Джима провалила гонку Олимпиады и отказалась общаться с журналистом
Олимпийские игры | 11 февраля 2026, 18:55 29
Юлия Джима провалила гонку Олимпиады и отказалась общаться с журналистом
Юлия Джима провалила гонку Олимпиады и отказалась общаться с журналистом

Юлия допустила три промаха

Реал летом совершит топовый трансфер. Футболист решился на переход
Футбол | 11.02.2026, 22:41
Реал летом совершит топовый трансфер. Футболист решился на переход
Реал летом совершит топовый трансфер. Футболист решился на переход
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Футбол | 11.02.2026, 08:48
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
Бокс | 11.02.2026, 01:32
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
10.02.2026, 03:33 8
Футбол
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
09.02.2026, 19:18 6
Футбол
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
11.02.2026, 06:23 1
Олимпийские игры
Манчестер Юнайтед готовит трансфер лидера донецкого Шахтера
Манчестер Юнайтед готовит трансфер лидера донецкого Шахтера
09.02.2026, 16:41 3
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
10.02.2026, 21:19 9
Теннис
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
10.02.2026, 10:13 9
Футбол
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
10.02.2026, 16:49 23
Теннис
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
10.02.2026, 07:38 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем