Каха КАЛАДЗЕ: «Я поговорил с Шевченко. Но не могу найти ответ»»
Бывший футболист «Динамо» несколько раз общался с мэром Тбилиси
Бывший футболист «Динамо» и «Милана», а сегодня мэр Тбилиси Каха Каладзе снова оказался в центре скандала из-за своих высказываний о войне в Украине и разговоров с Андреем Шевченко.
Мэр Тбилиси и бывший защитник киевского клуба рассказал, что неоднократно общался с Шевченко на тему войны.
«Я поговорил с Шевченко, мы несколько раз общались. В Грузии мы пережили нечто подобное: война – это что-то ужасное. Но для меня основной вопрос один: куда все это нас приведет? Я не могу найти ответ», – сказал Каладзе.
Недавно Шевченко сказал, что Кахи для него больше не существует из-за его пророссийской позиции.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вингер может вернуться в сборную, но есть условие
Юлия допустила три промаха