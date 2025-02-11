Шевченко признался, продолжает ли общаться с пророссийским Каладзе

Во вторник, 11 февраля 2025 года, в 12:00 по киевскому времени в Доме футбола началась встреча президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко с журналистами.

Одним из вопросов к президенту УАФ Андрею Шевченко было его отношение к известному грузинскому экс-футболисту Кахе Каладзе, который играл вместе с Шевченко, но сейчас является пророссийским политиком в Грузии:

«Я не общаюсь с Каладзе, я поддерживаю нашего президента в этом вопросе. Для меня Каладзе не существует».

Ранее Каха Каладзе высказался о Владимире Зеленском.