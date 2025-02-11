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  4. Шевченко признался, продолжает ли общаться с пророссийским Каладзе
Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 14:34 | Обновлено 11 февраля 2025, 14:35
2844
7

Шевченко признался, продолжает ли общаться с пророссийским Каладзе

Президент УАФ поддерживает Владимира Зеленского

11 февраля 2025, 14:34 | Обновлено 11 февраля 2025, 14:35
2844
7
Шевченко признался, продолжает ли общаться с пророссийским Каладзе
УАФ. Андрей Шевченко

Во вторник, 11 февраля 2025 года, в 12:00 по киевскому времени в Доме футбола началась встреча президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко с журналистами.

Одним из вопросов к президенту УАФ Андрею Шевченко было его отношение к известному грузинскому экс-футболисту Кахе Каладзе, который играл вместе с Шевченко, но сейчас является пророссийским политиком в Грузии:

«Я не общаюсь с Каладзе, я поддерживаю нашего президента в этом вопросе. Для меня Каладзе не существует».

Ранее Каха Каладзе высказался о Владимире Зеленском.

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Андрей Шевченко Каха Каладзе Владимир Зеленский российско-украинская война Грузия Украинская ассоциация футбола
Дмитрий Вус Источник: UA-Football
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Bulba_sumkin
П - пиздит!) А поддерживать нашего президента может только душевно больной фанатик квартала, любитель шашлыков и скумбрии по 8 грн) Все адекватные ждут когда это хриплое чудо посадят!)
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+5
Lulinnha
Шева: "Каладзе ? Кто это такой...? Не знаю. Буду говорить как партия скажет." 
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+4
Первый Среди Равных
А відповісти на це питання так щоб не лизнути Зеленському не можна було?
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+4
Умник
Вопрос огонь.
Шева такой на него должен ответить был: " да, вчера передавал мне бутылку Киндзмараули"
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+1
SandroKing
А в чому він проросійський, в тому що не купився на казки про членство в НАТО і ЄС? Ну наші купилися. Ми ще 20 років тому взяли курс на НАТО і ЄС, тоді мені було 20-ть і я вірив що це станеться і ми заживемо як люди. Зараз мені за 40 і я не хочу ніякого НАТО і ЄС, а щоб діти жили в спокої а не в тому хаосі якому я прожив свої кращі роки.
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-1
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