Каррик не является фаворитом на должность тренера Манчестер Юнайтед

Перспективы Майкла Каррика занять пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе все еще оцениваются как умеренные.

Согласно сведениям Sky Sports, боссы манкунианцев впечатлены достижениями исполняющего обязанности тренера. Его кандидатуру включат в список претендентов на полноценное соглашение, если команда сохранит текущий темп и сумеет квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Тем не менее на данном этапе «МЮ» склоняется к приглашению более титулованного наставника, обладающего опытом работы под колоссальным давлением в топ-клубах.

Руководство «красных дьяволов» не планирует форсировать события, пока результаты коллектива остаются положительными. Официальных переговоров с другими специалистами на текущий момент не зафиксировано – основной этап поиска и назначение запланированы на летнее межсезонье.